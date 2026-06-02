В ЕС сделали заявление о статусе украинских мужчин за границей

Еврокомиссия прокомментировала возможные ограничения для украинцев в ЕС

Еврокомиссия не исключает, что новые прибывшие из Украины мужчины призывного возраста могут не получать временную защиту в ЕС, о чем во время круглого стола в Европарламенте заявила представитель Генерального директората ЕК по миграции и внутренним делам Коренная Улльрих.

На Улльрих ссылается корреспондентка radiosvoboda из Брюсселя.

Улльрих сообщила, что государства-члены готовы продолжить действие механизма временной защиты для украинцев после марта 2027, хотя предварительно планировали его завершить. В то же время продолжаются обсуждения возможных изменений в правилах, которые затронули бы будущих заявителей.

«Мы хотим мира, но должны готовиться к другим сценариям. Поэтому обсуждаем адаптацию правил относительно тех, кто будет прибывать позже», — сказала она.

Чиновница также подтвердила, что среди опций рассматривают ограничения для мужчин мобилизационного возраста.

Окончательно ли Евросоюз решил не оказывать защиту мужчинам из Украины

Улльрих уточнила, что решение о таких ограничениях еще не принято, поскольку дискуссии в Совете ЕС продолжаются. Она также подчеркнула, что возможные изменения не коснутся тех, кто уже получил временную защиту: около 1,15 млн мужчин из Украины, которые сейчас находятся под этим статусом, не потеряют его, по данным Евростата.

Отметим, что согласно документу Совета ЕС, на который ссылается источник, по состоянию на июнь 2026 временной защитой в ЕС пользуются примерно 4,33 млн человек из Украины.

Больше всего беженцев-мужчин приняла Германия (28,7%), в Польше — около 22,3%, а в Чехии находится 9%.

По данным Евростата, в конце марта 2026 соотношение бенефициаров к населению было самым высоким в Чехии (34,8 на 1000), далее — в Польше (26,3), Словакии (26,2) и на Кипре (25,3).

