У ЄС зробили заяву щодо статусу українських чоловіків за кордоном

Єврокомісія прокоментувала можливі обмеження для українців у ЄС / © ТСН.ua

Реклама

Єврокомісія не виключає, що нові прибулі з України чоловіки призовного віку можуть не отримувати тимчасовий захист у ЄС, про що під час круглого столу в Європарламенті заявила представниця Генерального директорату ЄК з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Улльріх.

На Улльріх посилається кореспондентка radiosvoboda з Брюсселя.

Улльріх повідомила, що держави-члени готові продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців після березня 2027 року, хоча попередньо планували його завершити. Водночас тривають обговорення можливих змін у правилах, які торкнулися б майбутніх заявників.

Реклама

«Ми хочемо миру, але маємо готуватися до інших сценаріїв. Тому обговорюємо адаптації правил щодо тих, хто прибуватиме пізніше», — сказала вона.

Посадовиця також підтвердила, що серед опцій розглядають обмеження для чоловіків мобілізаційного віку.

Чи остаточно Євросоюз вирішив не надавати захист чоловікам з України

Улльріх уточнила, що рішення про такі обмеження ще не ухвалено, оскільки дискусії в Раді ЄС тривають. Вона також наголосила, що можливі зміни не зачеплять тих, хто вже отримав тимчасовий захист: близько 1,15 млн чоловіків з України, які нині перебувають під цим статусом, не втратять його, за даними Євростату.

Зазначимо, що згідно з документом Ради ЄС, на який посилається джерело, станом на червень 2026 року тимчасовим захистом у ЄС користуються приблизно 4,33 млн осіб з України.

Реклама

Найбільше біженців-чоловіків прийняла Німеччина (28,7%), у Польщі — близько 22,3%, а в Чехії перебуває 9%.

За даними Євростату, наприкінці березня 2026 року співвідношення бенефіціарів до населення було найвищим у Чехії (34,8 на 1000), далі — у Польщі (26,3), Словаччині (26,2) і на Кіпрі (25,3).

Новини партнерів