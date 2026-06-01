Тимчасовий захист під загрозою: у ЄС вирішують, що робити з українськими біженцями

Рада Євросоюзу з внутрішніх справ 4 червня розпочне дискусію щодо майбутнього тимчасового захисту для українців. Хоча фінальне рішення того дня не очікується, політики вже обговорюють різні сценарії, включно з обмеженнями для певних груп.

Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на обізнаних з питанням посадовців ЄС.

За інформацією одного з посадовців, у четвер міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть обговорення питання тимчасового захисту для українців, однак ухвалення конкретних рішень наразі не передбачається.

«Обговорення на Раді міністрів юстиції та внутрішніх справ має послужити можливістю для роздумів щодо майбутнього тимчасового захисту та сформувати політичну лінію щодо подальших дій», — повідомив один зі співрозмовників видання.

Після завершення дискусій Європейська комісія повинна представити власну пропозицію щодо подовження режиму тимчасового захисту, яка стане основою для подальшого ухвалення рішень.

Зміни для українських біженців у ЄС — чого очікувати

Наразі Єврокомісія ще не внесла відповідних пропозицій. Водночас у Раді ЄС вже підготовлено аналітичний документ, який зараз розглядають на рівні послів.

Документ містить перелік можливих сценаріїв подальшого врегулювання статусу українців у країнах ЄС, запропонованих державами-членами. Серед них, зокрема, є варіанти звуження застосування тимчасового захисту за географічним принципом (для мешканців окремих регіонів) або за певними індивідуальними критеріями.

Також серед запропонованих варіантів є можливість обмеження права на тимчасовий захист для чоловіків призовного віку, які прибуватимуть до ЄС вже після ухвалення такого рішення. Однак наразі ця ідея розглядається лише як один із предметів дискусії.

Крім того, країни-члени планують обговорити варіант подовження тимчасового захисту у форматі «залишкового статусу» (residual status) або «страхувальної сітки» (safety net), які можуть застосовуватися лише до вразливих категорій населення або осіб, що поки не мають права на інші національні статуси.

Нагадаємо, раніше видання Еuractiv повідомило, що ЄС розглядає можливість обмежити дію тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку під час майбутніх подовжень програми. Обговорення, ініційовані частиною країн-членів, стосуються як тих, хто підлягає мобілізації, так і тих, хто виїхав з порушенням правил. Метою є підтримка обороноздатності України. Будь-які зміни потребують офіційної ініціативи Єврокомісії, яка наразі триває у форматі консультацій. Якщо рішення ухвалять, воно стосуватиметься нових заявок.

