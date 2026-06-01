ЄС готує "удар" по українських чоловіках за кордоном: що планує

Європейський Союз розглядає можливість суттєвого перегляду програми тимчасового захисту для українців. Під удар можуть потрапити чоловіки призовного віку, які перебувають у країнах блоку.

Про це повідомляє Еuractiv.

Країни ЄС обговорюють можливість не поширювати майбутні подовження програми тимчасового захисту на українських чоловіків призовного віку. Саме ця програма після початку повномасштабної війни дала прихисток більш ніж 4 млн людей, які були змушені залишити Україну через російське вторгнення.

Ідея виникла в межах дискусій щодо подальшої долі Директиви ЄС про тимчасовий захист. Цей механізм дозволяє громадянам України проживати та працювати в країнах Європи без необхідності проходити стандартні національні процедури отримання притулку. Його запровадили після повномасштабного вторгнення Росії, а після ухваленого торік рішення дія програми була подовжена до березня 2027 року.

За даними із внутрішнього документа Ради ЄС, одним із варіантів, який зараз розглядається, є подальше подовження механізму зі зміною умов його застосування. Серед можливих змін називають «виключення чоловіків призовного віку» або осіб, які залишили територію України з порушенням встановлених правил.

У разі ухвалення такого рішення нові правила стосуватимуться лише тих людей, які звертатимуться за отриманням статусу тимчасового захисту в майбутньому.

Зауважимо, минулого року Європейська комісія рекомендувала урядам країн-членів почати підготовку до поступового згортання програми тимчасового захисту. 2024 року також були затверджені рекомендації щодо «скоординованого переходу» до стабільніших форм правового статусу, однак поки що цей процес просувається нерівномірно.

У низці країн також висловили занепокоєння тим, що «зростальна частка нещодавно прибулих складається з чоловіків призовного віку». Згідно з документом, деякі держави вважають, що чинний механізм необхідно переглянути «також в інтересах України» — для підтримки її спротиву російській агресії та сприяння майбутньому відновленню держави.

Подальшу долю цієї системи планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ цього тижня. Очікується, що під час зустрічі вони визначать політичні орієнтири щодо наступних кроків. Водночас будь-які зміни або нове подовження механізму потребуватимуть офіційної ініціативи з боку Єврокомісії.

Поки що в Єврокомісії не повідомляють, чи буде внесено пропозицію щодо чергового подовження програми. У відповідь на запит журналістів представник інституції зазначив, що консультації з урядами держав-членів усе ще тривають.

Зміни для українських біженців-чоловіків у ЄС — чого очікувати

Нагадаємо, у травні стало відомо, що ЄС розглядає можливість подовження тимчасового захисту для українців до 2027 року, але з обмеженнями для чоловіків призовного віку. Спецпредставниця Ілва Йоганссон заявила, що надання притулку військовозобов’язаним, які незаконно перетнули кордон, суперечить підтримці України у війні. Остаточного рішення ще немає, дискусії тривають, а можливі обмеження називають «незначними».

До слова, депортація українських чоловіків з країн ЄС можлива лише за рішенням місцевої влади, оскільки Україна не має повноважень визначати умови перебування своїх громадян за кордоном. Згідно з угодою про реадмісію, Україна зобов’язана прийняти осіб назад лише у разі, якщо країна ЄС офіційно доведе їхнє громадянство та відсутність законних підстав для подальшого перебування, дотримуючись чіткої процедури передачі.

