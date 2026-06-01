Херсон / © Associated Press

Реклама

У Херсонській області російські військові нарощують кількість дронових підрозділів та випробовують нові технології.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у коментарі «Новини.LIVE».

За його словами, через постійну загрозу атак безпілотників жителі області часто пересуваються дорогами, захищеними спеціальними сітковими конструкціями.

Реклама

«Зараз по Херсонщині вже близько 200 кілометрів доріг покриті сітковими тунелями», — додав він.

Також Прокудін зазначив, що російські військові щомісяця збільшують кількість підрозділів, які працюють із безпілотниками, та тестують нові види дронів.

Очільник ОВА стверджує, що «деякі технології, які російська армія застосовує на Херсонщині, наразі не використовують навіть на найгарячіших точках Донбасу».

Сафарі на людей у Херсоні — що відомо

Російські окупаційні війська влаштували систематичне полювання на людей та цивільний транспорт у Херсоні, використовуючи безпілотники з лівого берега Дніпра. Місцеві жителі та правоохоронні органи описують ці цілеспрямовані атаки як «людське сафарі», оскільки ворожі оператори FPV-дронів свідомо обирають мішенями мирних перехожих, комунальників, пасажирські автобуси та цивільні автівки.

Реклама

Росіяни поділили Херсон та область на умовні «червоні зони», про це вони пишуть у своїх телеграм-каналах під відео атак на цивільних. За словами окупантів, вони нібито мають повний контроль над усім, що рухається територією, яку назвали «червоною» (приберегова зона).

Херсонська обласна прокуратура веде понад 30 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росіян. З них — 1650 — атаки з дронів на місцевих мешканців та цивільну інфраструктуру.

Водночас Сили оборони Півдня успішно відбивають штурми армії РФ, ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю, техніку та військових РФ.

Новини партнерів