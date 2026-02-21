У Херсоні російський дрон вгатив по маршрутці з людьми - деталі

Херсон обстрілюють щодня / © Getty Images

Росіяни атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні. Постраждав водій та пасажирки.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

«Унаслідок скиду вибухівки з ворожого БпЛА постраждав 71-річний водій транспортного засобу. Він дістав мінно-вибухову травму, акубаротравму та поранення обличчя.Наразі потерпілий отримує всю необхідну медичну допомогу», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, медична допомога знадобилась пасажирці маршрутки. 62-річна жінка дістала вибухову травму, забій та уламкове поранення руки.

Також до лікарні звернулась ще одна пасажирка маршрутки. У 42-річної жінки діагностували контузію, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Ситуація у Херсоні

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії від перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди. Росіяни обстрілюють Херсон з РСЗВ, націлюючись на цивільні об’єкти.

Окупанти також використовують дрони та артилерію, атакуючи критичну інфраструктуру і полюючи за людьми та машинами в місті.

Водночас росіяни не приховують свій терор та навіть анонсують обстріли міста у своїх соцмережах. Ворог пишається тим, що робить та вважає будь-який об’єкт «законною ціллю».