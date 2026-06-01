"Країна, де триває війна, грає краще за нас": у Польщі обурилися поразкою від України

Збігнєв Бонек / facebook.com/BoniekPrezesemPZPN

Реклама

Колишній гравець та тренер збірної Польщі, а також ексголова Польського футбольного союзу Збігнєв Бонек прокоментував поразку від України у товариському матчі, який відбувся 31 травня у Вроцлаві.

"Ви не змусите мене виступити з якоюсь масштабною критикою. Але над одним моментом варто замислитися: як так виходить, що Україна грає краще за нас? Це ненормально. Країна, де триває війна, грає краще за нас.

Коли показували наших футболістів, було видно, що хтось усміхається, хтось розмовляє. Не відчувалося ані напруги, ані спортивної злості, ані адреналіну. А коли немає адреналіну, немає стресу і немає відчуття, що граєш за щось важливе, то матчі такий вигляд і мають.

Реклама

Заміни? Це був хаос. Гравці виходили і залишали поле, а тренер продовжував пошуки оптимальних рішень. Було багато перестановок, і деякі футболісти лише підтвердили те, що ми про них уже знали: зіграли б вони в цьому матчі чи ні — різниці практично не було.

Ми припустилися помилки після матчу зі Швецією, назвавши його "випадковою поразкою". Усім сподобалася та гра, багато хто говорив, що ми добре грали. Це не було правдою. Якби ми грали добре, то перемогли б. Коли програєш такому супернику, як Швеція, не можна стверджувати, що провів хороший матч. Однак ми поставилися до цього як до чогось звичайного.

Ми хотіли зіграти зі Швецією, а потім говорили, що шкода, що не зустрілися з Україною у другому матчі плейоф за вихід на чемпіонат світу 2026 року.

Сьогодні ми побачили, що сталося. Україна багато в чому нас переграла і розібрала на частини. То в чому проблема: у тому, що Ян Урбан є головним тренером, чи в самих футболістах?", — наводить слова Бонека видання Sport.pl.

Реклама

Збірна України перемогла поляків з рахунком 2:0. Голами за "синьо-жовтих" відзначилися Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

Ярмоленко впритул наблизився до рекорду Андрія Шевченка за голами за збірну України. Наразі на його рахунку 47 м'ячів за національну команду, тоді як чинний президент Української асоціації футболу (УАФ) забив 48 голів у складі "синьо-жовтих".

Також Ярмоленко побив рекорд Шевченка, який тримався від Євро-2012. Вінгер київського "Динамо" став найстаршим автором голу в історії збірної України.

Цей поєдинок став першим для італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера збірної України.

Реклама

Наступний товариський матч збірна України проведе у неділю, 7 червня, з Данією. Гра відбудеться в данському місті Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.

Новини партнерів