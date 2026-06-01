Проспорт
261
Визначився переможець ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні

У фінальному матчі Фінляндія в овертаймі обіграла Швейцарію.

Максим Приходько
Швейцарія — Фінляндія / © Associated Press

Збірна Фінляндії стала переможцем чемпіонату світу-2026 з хокею в елітному дивізіоні.

У фіналі планетарної першості, яка відбувалася у швейцарських містах Цюрих і Фрібург, фіни в овертаймі здолали Швейцарію з рахунком 1:0.

Основний час матчу закінчився нульовою нічиєю. Переможну шайбу для фінів на 11-й хвилині овертайму закинув Конста Хеленіус.

Збірна Фінляндії уп'яте в історії виграла чемпіонат світу з хокею та вперше від 2022 року.

Швейцарці втретє поспіль грали у фіналі чемпіонату світу з хокею та ушосте загалом, але жодного разу так і не виграли "золото". На двох попередніх ЧС "хрестоносці" у вирішальних матчах поступалися чехам (0:2) та американцям (0:1 в овертаймі).

"Бронзу" ЧС-2026 з хокею завоювала Норвегія, які в матчі за третє місце в овертаймі здолала Канаду — 3:2.

Нагадаємо, цієї весни збірна України посіла друге місце на ЧС-2026 з хокею у другому за силою дивізіоні (ІА) та вперше від 2007 року вийшла до елітного дивізіону.

Дата публікації
Кількість переглядів
261
