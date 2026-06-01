Ексчоловік путіністки Сніжани Єгорової здивував повідомленнями, які від неї отримує

Семен Горов запевнив, що не спілкується з колишньою дружиною Сніжаною Єгоровою. Проте скандальна ведуча знаходить методи з ним зв’язатися.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Семен Горов та Сніжана Єгорова

Український режисер і кліпмейкер Семен Горов здивував повідомленнями, які отримує від колишньої дружини, скандальної ведучої-путіністки Сніжани Єгорової.

Експодружжя не спілкується та не підтримує зв’язок. Семен Горов в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що заблокував колишню дружину в соцмережах. Проте, за його словами, скандальна ведуча знаходить методи, як із ним зв’язатися, та надсилає повідомлення. Режисер говорить, що Сніжана Єгорова пише йому неприємні речі. Він намагається на це не реагувати, а лише знову її блокує.

«Ні, ми не спілкуємося. Іноді вона може написати мені якісь неприємні речі. Я блокую — з’являються якісь інші способи написати. Але я в це вже не занурююся», — ділиться кліпмейкер.

Семен Горов, Сніжана Єгорова та їхня донька Стася

Семен Горов чесно зізнається, що не розуміє такої поведінки колишньої дружини. Проте він вважає, що таким чином вона реагує, коли він згадує про неї. І це при тому, що Семен Горов уникає коментарів, що стосуються Єгорової. Повідомлення колишньої дружини режисер намагається не читати та не реагувати на них. За його словами, у кожного з них вже давно власне життя.

«Думаю, здебільшого реакція на мої інтерв’ю. Бо я сам, чесно кажучи, ніколи не говорю про неї якихось жорстких речей. Але журналісти часто інтерпретують слова по-своєму. Наприклад, я кажу: „Ми не спілкуємося“. А потім виходить заголовок на кшталт: „Семен Горов не спілкується зі зрадницею“. Вона це бачить, її це, мабуть, тригерить — і вона мені пише щось там. Але я намагаюся не читати й не реагувати. В кожного з нас давно інше життя», — підсумував режисер.

Зазначимо, Семен Горов та Сніжана Єгорова уклали шлюб 1992 року, а через 10 років розлучились. У колишнього подружжя є дві спільні доньки — Анастасія та Олександра.

Нагадаємо, раніше Семен Горов прокоментував розлучення доньки Стасі Ровінської. Режисер зізнався, як відреагував на цю новину.

