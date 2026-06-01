- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 2 хв
Ексчоловік путіністки Сніжани Єгорової здивував повідомленнями, які від неї отримує
Семен Горов запевнив, що не спілкується з колишньою дружиною Сніжаною Єгоровою. Проте скандальна ведуча знаходить методи з ним зв’язатися.
Український режисер і кліпмейкер Семен Горов здивував повідомленнями, які отримує від колишньої дружини, скандальної ведучої-путіністки Сніжани Єгорової.
Експодружжя не спілкується та не підтримує зв’язок. Семен Горов в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що заблокував колишню дружину в соцмережах. Проте, за його словами, скандальна ведуча знаходить методи, як із ним зв’язатися, та надсилає повідомлення. Режисер говорить, що Сніжана Єгорова пише йому неприємні речі. Він намагається на це не реагувати, а лише знову її блокує.
«Ні, ми не спілкуємося. Іноді вона може написати мені якісь неприємні речі. Я блокую — з’являються якісь інші способи написати. Але я в це вже не занурююся», — ділиться кліпмейкер.
Семен Горов чесно зізнається, що не розуміє такої поведінки колишньої дружини. Проте він вважає, що таким чином вона реагує, коли він згадує про неї. І це при тому, що Семен Горов уникає коментарів, що стосуються Єгорової. Повідомлення колишньої дружини режисер намагається не читати та не реагувати на них. За його словами, у кожного з них вже давно власне життя.
«Думаю, здебільшого реакція на мої інтерв’ю. Бо я сам, чесно кажучи, ніколи не говорю про неї якихось жорстких речей. Але журналісти часто інтерпретують слова по-своєму. Наприклад, я кажу: „Ми не спілкуємося“. А потім виходить заголовок на кшталт: „Семен Горов не спілкується зі зрадницею“. Вона це бачить, її це, мабуть, тригерить — і вона мені пише щось там. Але я намагаюся не читати й не реагувати. В кожного з нас давно інше життя», — підсумував режисер.
Зазначимо, Семен Горов та Сніжана Єгорова уклали шлюб 1992 року, а через 10 років розлучились. У колишнього подружжя є дві спільні доньки — Анастасія та Олександра.
Нагадаємо, раніше Семен Горов прокоментував розлучення доньки Стасі Ровінської. Режисер зізнався, як відреагував на цю новину.