Зірка "Спіймати Кайдаша" вагітна первістком і показала помітно округлий животик

Акторка Христина Корчинська вже прокоментувала майбутнє поповнення в її родині.

Валерія Сулима
Христина Корчинська

Христина Корчинська / © facebook.com/chrystyna.fedorak

Українська акторка Христина Корчинська, яка в серіалі «Спіймати Кайдаша» зіграла роль бухгалтерки, вагітна первістком.

Радісну новину артистка оголосила в Instagram. Знаменитість опублікувала серію ніжних чорно-білих кадрів. На світлинах акторка позувала разом із чоловіком. Христина Корчинська була зображена в чорних штанях та білій сорочці. Вбрання зовсім не приховувало вже помітно округлого животика артистки.

«Спочатку були ти і я. Тепер є ми. Наш новий світ», — підписала світлини артистка.

Христина Корчинська з чоловіком / © instagram.com/khrystyna_korchynska

Тим часом в інтерв’ю виданню Oboz.ua Христина Корчинська розкрила більше подробиць про її вагітність. Знаменитість тривалий час приховувала поповнення в родині, а це ж наважилась розповісти. Акторка народжуватиме первістка влітку. Наразі Христина перебуває в декреті, проте після пологів довго без робити сидіти не планує. До речі, артистка вже й знає стать первістка, але поки що тримає інтригу.

«Поки не хочу про це говорити, але ми вже знаємо стать дитини. Чесно кажучи, для нас взагалі не мало значення: на хлопчика чи дівчинку чекаємо. Це наша перша дитина, тому головне, щоб усе було добре», — запевнила артистка.

Зазначимо, Христина Корчинська у дівоцтві була Федорак. Заміж артистка вийшла влітку 2024 року. Обранцем акторки став коханий Яніс Корчинський. Зараз пара чекає на народження первістка в їхній родині.

Нагадаємо, наразі ведуча Соломія Вітвіцька теж при надії. Нещодавно знаменитість розкрила, як минає її перша вагітність у 45 років та з якими складнощами вона стикнулась.

