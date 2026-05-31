Софія Ротару показалась у центрі Києва та зробила щемливе зізнання

Софія Ротару

Співачка Софія Ротару у День Києва, який цьогоріч припадає на 31 травня, вийшла на зв’язок.

Хоч і з початком повномасштабної війни виконавиця уникає публічності, проте у важливі дати дає про себе знати. День Києва не став винятком. Артистка в Instagram-stories опублікувала фото, яке було зроблене в центрі столиці. На знімку знаменитість позувала у довгій білій сукні, чорних чоботях та сонцезахисних окулярах. Кадр був зроблений на Андріївському узвозі на тлі однойменної церкви.

Також Софія Ротару привітала з Днем Києва. Співачка це зробила доволі стримано. Артистка процитувала рядки із відомої пісні «Як тебе не любити, Києва мій». Свої слова виконавиця доповнила смайликом у вигляді червоного серця.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Софія Ротару уникає публічності. На тлі цього довкола неї з’являється чимало пліток. Проте відомо, що артистка залишається в Україні та живе у своєму будинку, що розташований під Києвом.

Нагадаємо, нещодавно в родині Софії Ротару було свято. Онука артистки зустріла свій день народження. Моделі Соні Євдокименко виповнилось вже 25 років. З нагоди свята Софія Ротару замилувала свіжими фото дорослої онуки.

