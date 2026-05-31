София Ротару показалась в центре Киева и сделала трогательное признание

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару в День Киева, который в этом году приходится на 31 мая, вышла на связь.

Хоть и с началом полномасштабной войны исполнительница избегает публичности, однако в важные даты дает о себе знать. День Киева не стал исключением. Артистка в Instagram-stories опубликовала фото, которое было сделано в центре столицы. На снимке знаменитость позировала в длинном белом платье, черных сапогах и солнцезащитных очках. Кадр был сделан на Андреевском спуске на фоне одноименной церкви.

Также София Ротару поздравила с Днем Киева. Певица это сделала довольно сдержанно. Артистка процитировала строки из известной песни «Як тебе не любити, Києва мій». Свои слова исполнительница дополнила смайликом в виде красного сердца.

Отметим, с начала полномасштабной войны София Ротару избегает публичности. На фоне этого вокруг нее появляется немало сплетен. Однако известно, что артистка остается в Украине и живет в своем доме, который расположен под Киевом.

Напомним, недавно в семье Софии Ротару был праздник. Внучка артистки встретила свой день рождения. Модели Соне Евдокименко исполнилось уже 25 лет. По случаю праздника София Ротару восхитила свежими фото взрослой внучки.

