36-летний известный украинский юморист женился впервые: фото со свадьбы под открытым небом

Валик Михиенко

Известный украинский юморист Валик Михиенко, который является участником развлекательного проекта «Львы на джипе», женился впервые.

Юморист официально заключил брак со своей избранницей Анастасией. Пара уже и успела отгулять свадьбу. Правда, сами влюбленные пока не торопятся активно делиться подробностями и публиковать фото. А вот их друзья не сдержались и показали первые кадры с праздника.

В частности, коллега Валика Михиенко — комик Николай Зырянов — опубликовал фото со свадьбы. Супруги провели особенный день под открытым небом. В частности, они выбрали свадебную арку, которая состояла из живых цветов и растений, на фоне водоема.

На свадьбу Валик Михиенко надел светлый костюм, а вот его возлюбленная — роскошное платье и фату. Букет невесты состоял из белых кал.

Гости сидели на улице, однако в тот день периодически шел дождь. Но погодные условия совсем не мешали празднику, поскольку молодожены заранее об этом подумали и выбрали локацию с накрытием.

Отметим, Валик Михиенко неохотно рассказывает подробности личной жизни. Известно, что в отношениях с Анастасией он находится около трех лет. В начале января этого года пара обручилась.

