Семен Горов прокомментировал развод дочери Стаси Ровинской, которая живет в США: "Грустно и больно"

Семен Горов и Стася Ровинская

Реклама

Известный украинский режиссер театра, кино и телевидения, клипмейкер Семен Горов прокомментировал развод дочери, ведущей и актрисы Стаси Ровинской.

Стася прожила в браке с мужем Ярославом 13 лет. За это время у пары родилось трое общих детей. Однако в конце мая Стася Ровинская ошеломила новостью, что они разводятся. Отец ведущей — Семен Горов — в интервью Oboz.ua говорит, что это на самом деле грустно и больно. Однако он поддерживает дочь в любых решениях и также добавляет, что считает Ярослава замечательным отцом.

«Я не знаю, что сказать… Ну, что я могу об этом рассказать? Хочу лишь сказать, что это грустно и больно. Но я всегда поддерживал Стасю и буду поддерживать в любых решениях. И так же могу сказать, что Ярослав — замечательный отец», — говорит режиссер.

Реклама

Стася Ровинская с бывшим мужем и детьми / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровинская не стала комментировать развод и называть причины. Семен Горов также отказался анализировать личную жизнь дочери. Режиссер отметил, что его это не касается, а если и давать какие-то комментарии, то это должны делать или Стася, или Ярослав.

«Знаете, мне бы не хотелось это комментировать или анализировать публично в деталях. Это их история, и они сами имеют право решать, как и когда о ней говорить», — подытожил Горов.

Отметим, Стася Ровинская 13 лет прожила в браке с режиссером Ярославом Ровинским. За это время у них родилось трое детей. С начала полномасштабной войны пара жила в США, однако в конце мая этого года Стася ошеломила новостью, что они разводятся. Причин ведущая не называла.

Новости партнеров