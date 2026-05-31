На Волыни школьники украли у женщины 18 тысяч долларов и купили себе мотоцикл
Полиция задержала злоумышленников — ими оказались односельчане женщины. Парни долго не думали и купили мотоцикл.
В полицию обратилась 39-летняя жительница поселка Заболотье на Ратновщине, которая сообщила об исчезновении большой суммы денег из собственного дома.
Об этом сообщила полиция Волынской области.
Деньги похитили, когда женщина находилась в другом городе, а жилье оставалось без присмотра.
«Полицейские выяснили, что к краже причастны несовершеннолетние ребята 2010 года — односельчане потерпевшей. Они воспользовались отсутствием хозяйки и проникли в дом. Средства парни уже успели потратить, в частности, на приобретение мотоцикла», — говорится в сообщении ведомства.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, киберспециалисты Службы безопасности и Национальная полиция задержали преступную группу, организованную 20-летним жителем Ивано-Франковской области. Злоумышленники похитили более четверти миллиона гривен с банковских счетов украинцев.