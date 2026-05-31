ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

На Волыни школьники украли у женщины 18 тысяч долларов и купили себе мотоцикл

Полиция задержала злоумышленников — ими оказались односельчане женщины. Парни долго не думали и купили мотоцикл.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Ребята проникли в дом и похитили деньги

Ребята проникли в дом и похитили деньги / © pixabay.com

В полицию обратилась 39-летняя жительница поселка Заболотье на Ратновщине, которая сообщила об исчезновении большой суммы денег из собственного дома.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

Деньги похитили, когда женщина находилась в другом городе, а жилье оставалось без присмотра.

«Полицейские выяснили, что к краже причастны несовершеннолетние ребята 2010 года — односельчане потерпевшей. Они воспользовались отсутствием хозяйки и проникли в дом. Средства парни уже успели потратить, в частности, на приобретение мотоцикла», — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности и Национальная полиция задержали преступную группу, организованную 20-летним жителем Ивано-Франковской области. Злоумышленники похитили более четверти миллиона гривен с банковских счетов украинцев.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
202
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie