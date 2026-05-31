На Волині школярі вкрали у жінки 18 тисяч доларів і купили собі мотоцикл
Поліція затримала зловмисників — ними виявилися односельці жінки. Хлопці довго не думали і купили мотоцикл.
До поліції звернулася 39-річна жителька селища Заболоття на Ратнівщині, яка повідомила про зникнення великої суми грошей із власного будинку.
Про це повідомила поліція Волинської області.
Гроші викрали, коли жінка перебувала в іншому місті, а помешкання залишалося без нагляду.
«Поліцейські з’ясували, що до крадіжки причетні неповнолітні хлопці 2010 року народження — односельці потерпілої. Вони скористалися відсутністю господині та проникли до будинку. Кошти хлопці вже встигли витратити, зокрема на придбання мотоцикла», — йдеться у повідомленні відомства.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
