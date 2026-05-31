Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

Після важкої зими Україна входить у літній бойовий сезон із помітно сильнішими позиціями. Головною причиною уповільнення російського наступу стало стрімке нарощування безпілотних спроможностей ЗСУ.

Про це пише The Washington Post.

За даними аналітиків, темпи просування російських військ суттєво впали. Якщо торік армія РФ захоплювала в середньому близько 390 кв. км на місяць, то тепер ці показники скоротилися до мінімуму. У квітні Росія вперше за майже два роки втратила більше території, ніж змогла захопити.

Реклама

Вплив українських ударів визнають навіть прокремлівські аналітики. Політолог Сергій Марков констатував "серйозне уповільнення російського наступу" і зазначив, що російські війська тепер змушені тримати склади та логістичні вузли на відстані понад 150 км від українських позицій.

Командир підрозділу далекобійних безпілотників Євген Карась повідомив, що кількість українських ударних дронів середньої дальності за останні роки зросла більш ніж на 1000%. Лише в березні українські сили запустили близько 7000 безпілотників, а від минулого літа здійснили понад 1500 підтверджених ударів по об'єктах на території окупантів.

Попри позитивні тенденції, аналітики застерігають від надмірного оптимізму. Росія продовжує окуповувати близько 20% території України та зберігає можливість завдавати масштабних ракетних ударів.

"Це війна на виснаження. Це як боксерський поєдинок з необмеженою кількістю раундів. Нам просто потрібно залишатися на ногах до останнього", – зазначив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Реклама

Ситуація на фронті - останні новини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поточна ситуація на фронті залишається складною, однак є найкращою за останні десять місяців. Такий висновок, за його словами, підтверджують і українська, і британська розвідки.

На Покровському напрямку російські війська зазнають значних втрат і змушені залучати додаткові сили для продовження наступальних дій. Українські сили утримують лінію оборони та не допускають просування ворога в напрямку Добропілля, а також на захід — у бік Гришиного та Дніпропетровської області.

Крім того, ЗСУ продовжують контратаку на Харківщині та повертають контроль над новими територіями. На Великобурлуцькому напрямку окупантів уже майже відтиснули до державного кордону.

Новини партнерів