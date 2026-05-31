Полковник ЗСУ назвав три основні фактори, які сповільнили наступ ворога

Війна в Україні / © Getty Images

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов назвав основні фактори, які не дозволяють російській армії досягати швидкого просування на фронті.

Про це він розповів в етері Еспресо.

За словами Селезньова, нещодавно він спілкувався з речником Сил оборони Півдня України Владиславом Волошиним, який окреслив ключові причини стримування російського наступу.

«Буквально кілька днів тому я мав змогу спілкуватися з речником Сил оборони Півдня України, полковником Владиславом Волошиним і почув інформацію, якою я з вами залюбки поділюся», — зазначив він.

Серед головних чинників експерт насамперед назвав рівень підготовки українських захисників.

«Зараз є три ключових причини, чому ворог не може просуватися вперед. Перша причина — навченість, підготовленість та забезпеченість українських воїнів, які виконують завдання на полі бою», — сказав Селезньов.

Він також наголосив на важливості інженерного облаштування оборонних рубежів.

«Це і питання підготовки належних фортифікаційних споруд та будов, що є дуже вагомим чинником, який сповільняє, а подекуди й зупиняє просування ворожої армії», — зауважив полковник запасу ЗСУ.

Окремо він звернув увагу на ефективність безпілотних систем, які створюють для окупантів дедалі більшу зону небезпеки.

«Дронова компонента — так само вдається взнаки, бо противник зазнає неймовірних втрат через кіл-зону, яка створена Силами оборони України», — наголосив Селезньов.

За його словами, зона впливу українських безпілотників продовжує збільшуватися.

«Якщо місяць-півтора ми оперували цифрами 10-20 км вглибину нашого впливу на ворожу силу, то зараз вже з’являється цифра 30 км, і про це говорить головком Сирський», — підсумував військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що війна РФ проти України набула рис позиційного протистояння, подібного до Першої світової, де незначні просування супроводжуються великими втратами живої сили.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін має викривлене уявлення про «успіхи» своїх військ в Україні, бо йому брешуть про ситуацію на фронті.

