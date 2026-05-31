Кінцевою метою диктатора Путіна залишається знищення української державності, однак для досягнення цієї цілі він стикається з нестачею людського ресурсу на фронті.

Про це в етері Еспресо розповів командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За його словами, Сили оборони України суттєво наростили можливості зі знищення живої сили противника, що безпосередньо впливає на здатність російської армії вести наступальні дії.

«Кінцева мета Путіна — знищення Української державності, він шукає варіанти. Зараз ми почали говорити про Чернігівщину. Чому? У Путіна не вистачає солдатів, тому що Сили оборони України вже п’ятий місяць, виконуючи завдання міністра оборони, головкома, за рішенням Ставки та президента України, наростили спроможності зі знищення противника на передній лінії», — зауважив Федоренко.

Він пояснив, що саме піхота є основним інструментом просування російських військ.

«Адже саме жива сила просувається вперед, тому і є основним рушійним інструментом ворога. Наші Сили оборони протягом п’яти місяців знищують більше — в розрізі одного місяця — ніж Росія спроможна поставити до строю. І як наслідок, їм нема ким штурмувати так інтенсивно, як вони того б хотіли», — наголосив командир.

За його словами, через це руйнуються визначені Кремлем строки щодо окупації українських територій.

Федоренко також заявив, що Росія створює передумови для подальшого нарощування людського ресурсу.

«У РФ всередині країни створюють наступні передумови: перше — перепис населення, з точки зору військовозобов’язаних, які прикріплені до військкоматів, тобто готують передумову до примусової мобілізації», — сказав він.

Водночас, за його словами, диктатор Путін намагається залучити до війни Білорусь.

«Паралельно диктатор Путін штовхає самопроголошеного білоруського президента Лукашенка, щоб той вв’язався у війну. Бо для Путіна, в моменті часу, це додаткова кількість вояків, які спроможні запалити ще одну частину лінії бойового зіткнення», — зазначив Федоренко.

Він додав, що у такому разі Україні довелося б перекидати частину сил на північний напрямок.

«Відповідно, українським оборонцям доведеться з основних напрямків знімати якусь кількість сил та засобів, щоб протидіяти виклику на Чернігівщині, який буде зі сторони Білорусі», — пояснив військовий.

На його думку, загроза з боку Білорусі залишається актуальною, хоча наразі Лукашенко не демонструє готовності безпосередньо вступати у війну.

Окремо Федоренко висловив переконання, що Росія усвідомлює власні проблеми на фронті та намагається знайти способи повернути собі тактичну ініціативу.

«Росія зараз усвідомлює, що програє, і Путін шукає інструменти, щоб мати можливості повернути на свою користь тактичну ініціативу і говорити про певні здобутки», — заявив він.

Як приклад він навів ситуацію навколо Малої Токмачки.

«Російська пропаганда вже третій місяць говорить про Малу Токмачку, я переконаний, що росіяни не знають, де розташований цей населений пункт. Ба більше, вони не спроможні проаналізувати його стратегічне чи тактичне значення на полі бою», — сказав Федоренко.

Він наголосив, що населений пункт залишається під контролем українських військ.

«Коли нема здобутків, то пропаганда починає: „Мала Токмачка… Мала Токмачка….Мала Токмачка“. І вони ще й неправду кажуть, бо Мала Токмачка — під контролем Сил оборони України, а Росія третій місяць розповідає про її захоплення», — зазначив командир.

Він додав, що одним із інструментів впливу Кремля залишається терор цивільного населення України.

«І для того, щоб переломити цю ситуацію, Путін шукає інструменти, і терор українського населення — один з цих інструментів впливу на українське суспільство», — підсумував Федоренко.

Раніше повідомлялося, що війна РФ проти України набула рис позиційного протистояння, подібного до Першої світової, де незначні просування супроводжуються великими втратами живої сили.

