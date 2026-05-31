Одно оружие изменило войну: как Украина остановила российское наступление на фронте — Washington Times

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Реклама

После тяжелой зимы Украина входит в летний боевой сезон с заметно более сильными позициями. Главной причиной замедления российского наступления стало стремительное наращивание беспилотных способностей ВСУ.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным аналитиков, темпы продвижения российских войск существенно упали. Если в прошлом году армия РФ захватывала в среднем около 390 кв. км в месяц, теперь эти показатели сократились до минимума. В апреле Россия впервые почти за два года потеряла больше территории, чем смогла захватить.

Реклама

Влияние украинских ударов признают даже прокремлевские аналитики. Политолог Сергей Марков констатировал «серьезное замедление российского наступления» и отметил, что российские войска теперь вынуждены держать склады и логистические узлы в более чем 150 км от украинских позиций.

Командир подразделения дальнобойных беспилотников Евгений Карась сообщил, что количество украинских ударных дронов средней дальности за последние годы выросло более чем на 1000%. Только в марте украинские силы запустили около 7000 беспилотников, а с прошедшего лета совершили более 1500 подтвержденных ударов по объектам на территории оккупантов.

Несмотря на положительные тенденции, аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма. Россия продолжает оккупировать около 20% территории Украины и сохраняет возможность наносить масштабные ракетные удары.

«Это война на истощение. Это как боксерский поединок с неограниченным количеством раундов. Нам просто нужно оставаться на ногах до последнего», — отметил аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Реклама

Ситуация на фронте — последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что текущая ситуация на фронте остается сложной, однако является лучшей за последние десять месяцев. Такой вывод, по его словам, подтверждают и украинская, и британская разведка.

На Покровском направлении российские войска несут значительные потери и вынуждены привлекать дополнительные силы для продолжения наступательных действий. Украинские силы удерживают линию обороны и не допускают продвижения врага в направлении Доброполья, а также западнее — в сторону Гришиного и Днепропетровской области.

Кроме того, ВСУ продолжают контратаку в Харьковской области и возвращают контроль над новыми территориями. На Великобурлукском направлении оккупантов уже почти оттеснили к государственной границе.

Новости партнеров