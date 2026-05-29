ВСУ / © Associated Press

Украинские военные уже используют преимущества на отдельных участках фронта и вскоре ожидаются положительные новости по одному из направлений. В то же время для кардинального перелома в состоянии войны Силам обороны пока не хватает резервов и преимуществ в личном составе.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук.

Три фактора, которые нужны для преимущества над РФ в войне

Он подчеркнул, что по законам военной науки для успешного наступления необходимы три составляющие: удары по тыловой логистике врага, накопление превосходства в людях и наличие подготовленных резервов. Ткачук отметил, что первое условие Украина пытается выполнять, в частности, благодаря наращиванию возможностей беспилотников.

«Сможем ли мы использовать определенные преимущества на линии боевого столкновения? Я вам скажу больше, мы уже их используем и совсем скоро будут хорошие новости с одного из отрезков и направлений на фронте», — сообщил офицер.

В то же время Ткачук констатировал, что с накоплением личного состава есть проблемы, а третья обязательная составляющая — резервы — на сегодняшний день вообще отсутствует. Ситуацию, по его словам, может изменить новая реформа по контрактам от Минобороны и Офиса Президента.

Оценить возможность кардинальных перемен на фронте эксперт посоветовал не раньше конца июня или в июле.

«Запомним конец июня, зафиксируем, что можем увидеть определенные успехи относительно наших middle забастовок, которые логистику выбивают русский и увидим на что способны новые контракты от Министерства обороны», — подчеркнул Ткачук.

По его мнению, максимальным системным результатом, которого можно достичь, является попытка склонить РФ к энергетическому перемирию перед зимой благодаря ударам по ее критическим объектам. Офицер добавил, что возможности долетать в Москву у Сил обороны есть, однако окончательное решение по реализации этого сценария остается за высшим военным руководством страны.

