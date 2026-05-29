Без духовки и лишних хлопот — десерт с клубникой, который станет вашим фаворитом лета
Тирамисс готовится очень просто, не нуждается в духовке и идеально подходит для жарких дней, когда не хочется долго стоять на кухне.
Нежный, воздушный и невероятно летний — клубничный десерт без выпечки станет настоящим хитом сезона. Сочетание сочной клубники, кремового маскарпоне и мягкого печенья создает вкус, напоминающий знаменитый тирамису, но с яркой ягодной ноткой.
ТСН.ua подготовил рецепт от кулинарки Екатерины Рыбалки.
Ингредиенты:
клубника — 500 г
сахар — 1-2 ст л
сливки 33% — 250 г
сыр Mascarpone — 250 г
сахарная пудра 50 г
печенье «Савоярди» — 200 г
Приготовление
С помощью миксера взбейте сливки с сахарной пудрой, затем добавьте сливочный сыр Mascarpone.
В блендере перебейте клубнику и сахар. Должна образоваться масса, похожая на полосу или пюре.
В клубничном пюре хорошо вымочить «Саяворди» и выложить ровным слоем в форму. Смажьте слой печенья клубничным пюре, а затем — кремом.
Сверху снова выложите пропитанное печенье, полейте пюре и смажьте кремом.
Делайте так до тех пор — пока форма полностью не заполнится. Последним должен быть сливочный крем.
Поставьте форму с десертом в холодильник на несколько часов, а лучше — на ночь.
