Без духовки и лишних хлопот — десерт с клубникой, который станет вашим фаворитом лета

Тирамисс готовится очень просто, не нуждается в духовке и идеально подходит для жарких дней, когда не хочется долго стоять на кухне.

Клубничное тирамису. / © Credits

Нежный, воздушный и невероятно летний — клубничный десерт без выпечки станет настоящим хитом сезона. Сочетание сочной клубники, кремового маскарпоне и мягкого печенья создает вкус, напоминающий знаменитый тирамису, но с яркой ягодной ноткой.

ТСН.ua подготовил рецепт от кулинарки Екатерины Рыбалки.

Ингредиенты:

  • клубника — 500 г

  • сахар — 1-2 ст л

  • сливки 33% — 250 г

  • сыр Mascarpone — 250 г

  • сахарная пудра 50 г

  • печенье «Савоярди» — 200 г

Приготовление

  1. С помощью миксера взбейте сливки с сахарной пудрой, затем добавьте сливочный сыр Mascarpone.

  2. В блендере перебейте клубнику и сахар. Должна образоваться масса, похожая на полосу или пюре.

  3. В клубничном пюре хорошо вымочить «Саяворди» и выложить ровным слоем в форму. Смажьте слой печенья клубничным пюре, а затем — кремом.

  4. Сверху снова выложите пропитанное печенье, полейте пюре и смажьте кремом.

  5. Делайте так до тех пор — пока форма полностью не заполнится. Последним должен быть сливочный крем.

  6. Поставьте форму с десертом в холодильник на несколько часов, а лучше — на ночь.

