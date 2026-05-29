Без духовки і зайвого клопоту - десерт із полуницею, який стане вашим фаворитом літа

Тирамісу готується дуже просто, не потребує духовки й ідеально підходить для спекотних днів, коли не хочеться довго стояти на кухні.

Полуничне тирамісу. / © Credits

Ніжний, повітряний і неймовірно літній — полуничний десерт без випікання стане справжнім хітом сезону. Поєднання соковитої полуниці, кремового маскарпоне та м’якого печива створює смак, який нагадує знаменитий тірамісу, але з яскравою ягідною ноткою.

ТСН.ua підготував рецепт від кулінарки Катерини Рибалки.

Інгредієнти:

  • полуниця - 500 г

  • цукор - 1-2 ст л

  • вершки 33% - 250 г

  • сир Mascarpone - 250 г

  • цукрова пудра 50 г

  • печиво “Савоярді” - 200 г

Приготування

  1. За допомогою міксера збийте вершки з цукровою пудрою, а потім додайте вершковий сир Mascarpone.

  2. У блендері перебийте полуницю та цукор. Має утворитися маса, схожа на смузі чи пюре.

  3. У полуничному пюре добре вимочіть “Саяворді” та викладіть рівним шаром у форму. Змастіть шар печива полуничним пюре, а потім - кремом.

  4. Зверху знову викладіть просочене печиво, полийте пюре і змастіть кремом.

  5. Робіть так доти - поки форма повністю не заповниться. Останнім повинен бути вершковий крем.

  6. Поставте форму з десертом до холодильника на кілька години, а краще - на ніч.

