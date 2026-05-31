Міка Ньютон після 13-річної паузи довела фанів до сліз в Києві та отримала пропозицію заміжжя

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім’я якої Оксана Грицай, після 13-річної перерви дала концерт у Києві та зворушила шанувальників щирими емоціями просто на сцені.

Повернення артистки відбулося в межах фестивалю «Покоління» на ВДНГ. Для виконавиці цей виступ став особливим, адже востаннє вона співала для української публіки понад десять років тому. За цей час Міка Ньютон побудувала життя у США, однак зв’язок із батьківщиною не втратила. У програмі концерту пролунали її найвідоміші композиції. Зокрема, пісня «Білі спогади», яка раніше була відома як «Белые лошади», в оновленій україномовній версії та конкурсний хіт «Angel» з «Євробачення-2011». Глядачі зустріли артистку оваціями та гучною підтримкою.

«Києве, я для вас не співала, ну, більше 13 років. І зараз хвилююся більше, ніж коли співала „Angel“ на „Євробаченні“. Ви для мене дуже важливі. Я казала, плакати не буду… Але що ж таке…» — емоційно звернулася співачка до присутніх, повідомляє СЦЕНА.UA.

Втім, не лише сльози радості стали яскравим моментом вечора. Під час виступу на артистку чекав ще один сюрприз. Один із прихильників просто із залу освідчився Міці Ньютон, чим викликав сміх у натовпу. Зірка не розгубилася та відповіла з притаманним їй гумором.

«Та вже вийшла. Добре, що Кріс українську не розуміє. Ото було б мені зараз. Вже в готель не повернулася б», — пожартувала виконавиця на відео Музвар.

Про повернення до України співачка повідомила ще наприкінці травня. Тоді вона опублікувала фото після приїзду та поділилася емоціями від довгоочікуваної зустрічі з рідною країною.

