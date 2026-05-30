Софія Ротару замилувала фото дорослої онуки та публічно звернулася до неї в день її 25-річчя

Софія Ротару з невісткою та онукою / © instagram.com/svetika

Українська співачка Софія Ротару публічно привітала онучку з днем народження в Instagram, опублікувавши тепле звернення та красиві кадри, що швидко привернули увагу прихильників.

30 травня в родині артистки особливий день. Її онучка Софія відзначає 25-річчя. З цієї нагоди у стрічці з’явилося нове фото дівчини. Публікація одразу зібрала реакції підписників. Допис віяв максимально особистою і стриманою атмосферою без надмірної гучності — лише сімейна ніжність.

«Happy birthday», — коротко написала Софія Ротару, додавши символ серця.

Онука Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Паралельно свої вітання адресувала і мама іменинниці — Світлана Євдокименко. Вона опублікувала сімейне фото з донькою та сином, обравши більш емоційний тон. У дописі звучала підтримка і теплі слова про любов, яка не має меж.

«Донечко, з днем народження! Любов моя до тебе нескінченна, як всесвіт. Ти найгарніший, добрий та цінний комплімент мені в цьому світі… Сяй та пам’ятай, що моя віра в тебе, як янгол-охоронець, завжди поряд», — написала вона.

Онука Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

