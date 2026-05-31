36-річний відомий український гуморист одружився вперше: фото з весілля просто неба

Валік Міхієнко / © instagram.com/varik_mikhiienko

Реклама

Відомий український гуморист Валік Міхієнко, який є учасником розважального проєкту «Леви на джипі», одружився вперше.

Гуморист офіційно уклав шлюб зі своєю обраницею Анастасією. Пара вже й встигла відгуляти весілля. Щоправда, самі закохані поки не квапляться активно ділитися подробицями та публікувати фото. А от їхні друзі не стрималися та показали перші кадри зі свята.

Весілля Валіка Міхієнка / © instagram.com/pan.mykolai

Зокрема, колега Валіка Міхієнка — комік Микола Зирянов — опублікував фото з весілля. Подружжя провело особливий день просто неба. Зокрема, вони обрали весільну арку, яка складались із живих квітів та рослих, на тлі водоймища.

Реклама

Весілля Валіка Міхієнка / © instagram.com/pan.mykolai

На весілля Валік Міхієнко одягнув світлий костюм, а от його кохана — розкішну сукню та вельон. Букет нареченої складався з білих кал.

Весілля Валіка Міхієнка / © instagram.com/pan.mykolai

Гості сиділи на вулиці. Проте того дня періодично дощило. Але погодні умови зовсім не заважали святу, оскільки молодята завчасно про це подумали та обрали локацію з накриттям.

Зазначимо, Валік Міхієнко неохоче розповідає подробиці особистого життя. Відомо, що в стосунках з Анастасією він перебуває близько трьох років. На початку січня цього року пара заручилась.

Нагадаємо, нещодавно автор хіта «Смарагдове небо» співак DREVO одружився. Артист вже показав, яким було його весілля.

Реклама

Новини партнерів