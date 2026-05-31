36-річний відомий український гуморист одружився вперше: фото з весілля просто неба
Комік відгуляв весілля через пів року після заручин.
Відомий український гуморист Валік Міхієнко, який є учасником розважального проєкту «Леви на джипі», одружився вперше.
Гуморист офіційно уклав шлюб зі своєю обраницею Анастасією. Пара вже й встигла відгуляти весілля. Щоправда, самі закохані поки не квапляться активно ділитися подробицями та публікувати фото. А от їхні друзі не стрималися та показали перші кадри зі свята.
Зокрема, колега Валіка Міхієнка — комік Микола Зирянов — опублікував фото з весілля. Подружжя провело особливий день просто неба. Зокрема, вони обрали весільну арку, яка складались із живих квітів та рослих, на тлі водоймища.
На весілля Валік Міхієнко одягнув світлий костюм, а от його кохана — розкішну сукню та вельон. Букет нареченої складався з білих кал.
Гості сиділи на вулиці. Проте того дня періодично дощило. Але погодні умови зовсім не заважали святу, оскільки молодята завчасно про це подумали та обрали локацію з накриттям.
Зазначимо, Валік Міхієнко неохоче розповідає подробиці особистого життя. Відомо, що в стосунках з Анастасією він перебуває близько трьох років. На початку січня цього року пара заручилась.
