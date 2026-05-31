Адвокат Петра Оленича: НАБУ дозує матеріали справи «Чисте місто» і повернуло диск зі шпигунською програмою

Євген Солодко, який представляє у суді інтереси колишнього заступника голови КМДА Петра Оленича заявляє про систематичне перешкоджання захисту з боку детективів НАБУ у процедурі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у справі «Чисте місто».

Він стверджує, що доступ до матеріалів справи надається частинами та не в повному обсязі, а ДБР вже відкрило провадження щодо протиправних дій одного з детективів.

Досудове розслідування у справі було офіційно завершено ще 19 січня 2026 року, однак, за словами адвоката, де-факто воно триває досі — зокрема, кількість томів після оголошеного закриття зросла зі 108 до 114, і жодного пояснення цьому слідство не надає.

«Лише прослуховування та перегляд матеріалів НСРД обсягом 1 терабайт потребує щонайменше 10 000 робочих годин. Загальний обсяг матеріалів становить понад 10 терабайт, а це близько 100 тисяч годин. При 8-годинному робочому дні — це більше 12 000 робочих днів, або 520 місяців, або 43 роки. Звісно, ці розрахунки умовні, але яскраво характеризують обсяг роботи, яку має виконати сторона захисту», — розповів Солодко

Він також повідомив про виявлення шпигунської програми на одному з дисків, переданих детективами НАБУ. Адвокат додав, що цей факт було зафіксовано і правову оцінку таким діям співробітників бюро надасть інший правоохоронний орган.

Солодко повідомив, що у березні захист звернувся до ДБР зі скаргою на детектива за перешкоджання діяльності захисника з використанням службового становища і у цій справі бюро вже розпочало розслідування.

Адвокат вбачає у справі наявність політичного підґрунтя, вказуючи на політичний конфлікт між КМДА та Офісом Президента.

«У нашому випадку ми бачимо такі ознаки. По-друге, відсутність фіксації судових засідань, яке за статтею 27 КПК є обов’язковою, а порушення цієї вимоги тягне недійсність відповідних процесуальних рішень. По-третє, оголошення про завершення досудового розслідування до фактичного формування всіх томів провадження, що свідчить про те, що де-юре слідство закрито, а де-факто робота над матеріалами продовжується», — резюмував Солодко.

