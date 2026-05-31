ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
629
Час на прочитання
2 хв

45-річна Соломія Вітвіцька розкрила, як минає її вагітність та з чим стикається на шляху

Ведуча зізналася, як змінилося її життя.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська ведуча Соломія Вітвіцька чесно розповіла про очікування своєї першої дитини та реакцію суспільства

45-річна зірка українського телебачення нещодавно підтвердила, що разом із нареченим-військовим чекає на малюка. Для неї це абсолютно новий етап життя, сповнений емоцій і переосмислення. Вітвіцька публікує ніжні знімки, де вже відчувається атмосфера майбутнього материнства. Вона також активно спілкується з підписницями, які проходять подібний шлях. У її повідомленнях багато підтримки, співпереживання та особистих історій. Ведуча зізнається, що ця хвиля щирості для неї дуже важлива.

«Перша вагітність у 45. Хтось скаже: „запізно“. Хтось подумає: „ризиковано“. А я скажу: усе приходить саме тоді, коли для цього настає час. У бога свої плани на кожного з нас. І сьогодні я безмежно щаслива та ми з коханим в очікуванні нашого дива», — поділилася Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведуча наголошує, що хоче не приховувати цей період, а навпаки — проживати його максимально відкрито. Вона планує вести свого роду щоденник вагітності у соцмережах, де говоритиме не лише про радісні моменти, а й про переживання, страхи та нові відкриття. Для неї це спосіб бути чесною із собою та аудиторією.

«я отримую багато повідомлень від жінок, які теж проходять непростий шлях до материнства. і я хочу бути для них підтримкою та нагадуванням, що дива трапляються тоді, коли їх не очікуєш», — додала вона.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

У цьому новому етапі життя Вітвіцька, за її словами, відчуває більше спокою, ніж хвилювання, і готується до народження дитини, яке очікується восени.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська захопила фото з дітьми від чоловіка-іноземця та похизувалась їхніми успіхами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
629
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie