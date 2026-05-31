45-річна Соломія Вітвіцька розкрила, як минає її вагітність та з чим стикається на шляху

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська ведуча Соломія Вітвіцька чесно розповіла про очікування своєї першої дитини та реакцію суспільства

45-річна зірка українського телебачення нещодавно підтвердила, що разом із нареченим-військовим чекає на малюка. Для неї це абсолютно новий етап життя, сповнений емоцій і переосмислення. Вітвіцька публікує ніжні знімки, де вже відчувається атмосфера майбутнього материнства. Вона також активно спілкується з підписницями, які проходять подібний шлях. У її повідомленнях багато підтримки, співпереживання та особистих історій. Ведуча зізнається, що ця хвиля щирості для неї дуже важлива.

«Перша вагітність у 45. Хтось скаже: „запізно“. Хтось подумає: „ризиковано“. А я скажу: усе приходить саме тоді, коли для цього настає час. У бога свої плани на кожного з нас. І сьогодні я безмежно щаслива та ми з коханим в очікуванні нашого дива», — поділилася Вітвіцька.

Телеведуча наголошує, що хоче не приховувати цей період, а навпаки — проживати його максимально відкрито. Вона планує вести свого роду щоденник вагітності у соцмережах, де говоритиме не лише про радісні моменти, а й про переживання, страхи та нові відкриття. Для неї це спосіб бути чесною із собою та аудиторією.

«я отримую багато повідомлень від жінок, які теж проходять непростий шлях до материнства. і я хочу бути для них підтримкою та нагадуванням, що дива трапляються тоді, коли їх не очікуєш», — додала вона.

У цьому новому етапі життя Вітвіцька, за її словами, відчуває більше спокою, ніж хвилювання, і готується до народження дитини, яке очікується восени.

