Українські танцівники підкорили ефектною перемогою на престижному Blackpool Dance Festival-2026

Станіслав Портаненко та Наталія Коляда здобули історичну перемогу на ювілейному танцювальному фестивалі. Вони стали першими українцями, які вибороли «золото» у найпрестижнішій категорії.

Станіслав Портаненко та Наталія Коляда перемогли на Blackpool Dance Festival-2026 / © instagram.com/nataliya.koliada

У місті Блекпул, Велика Британія, відгримів один із найпрестижніших конкурсів зі спортивно-бальних танців Blackpool Dance Festival, який ще називають «Оскаром у світі танців».

Ба більше, цьогоріч фестиваль ще й ювілейний, оскільки його організовують сотий рік поспіль. Blackpool Dance Festival традиційно минув у розкішному бальному залі Empress Ballroom в архітектурному комплексі Зимові сади.

До речі, у конкурсі змагались й українці, які цьогоріч здобули історичну перемогу. Так, танцівники Станіслав Портаненко та Наталія Коляда вибороли золото у найпрестижнішій категорії Professional Ballroom. Вони стали першими українськими танцівниками, яким вдалося перемогти в цій номінації.

Станіслава Портаненка та Наталію Коляду вже підтримала лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Артистка зазначила, що неабияк пишається танцівниками. До речі, виявляється, Наталія Коляда є однокласницею Юлії Саніної. Співачка наголосила, що відчуває неабияку гордістю, оскільки знає, який тяжкий шлях довелося подолати, аби досягнути такого успіху.

«Хвилина гордості! Станіслав Портаненко та Наталія Коляда стали першою українською професійною парою, яка здобула перемогу в категорії Professional Ballroom Championship на 100-му Blackpool Dance Festival. Моя однокласниця Наталія Коляда, який шлях ти пройшла до цієї перемоги», — зазначила артистка.

Нагадаємо, у травні також відгримів міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026». Перемогу здобула Болгарія. Співачка DARA привезла до країни перший кришталевий кубок.

