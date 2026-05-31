Скільки українців наразі перебуває за кордоном: Сибіга шокував цифрою

Сибіга

Близько 8 мільйонів українців наразі перебувають за межами країни. Україна готує програми повернення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«За кордоном зараз перебувають близько 8 мільйонів українців, Україна вже готує програми для їхнього повернення додому», — сказав міністр.

Він додає, що держава вже працює над програмами, які мають стимулювати повернення громадян додому після завершення перебування за кордоном.

Сибіга зазначив, що окремі країни, зокрема Швейцарія, готові фінансово підтримувати повернення українців. Водночас у низці держав ЄС не зацікавлені у швидкому виїзді українців, оскільки вони роблять внесок у місцеві економіки та ринки праці.

Раніше йшлося про те, що в Україні немає масового відтоку молоді віком 18–22 років за кордон. Як заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний, українці користуються можливістю виїзду, зокрема для навчання та академічної мобільності. Проте значна частина з них повертається до країни. Він наголосив, що тенденції до критичного або неконтрольованого відтоку молоді наразі не фіксується. Міністр також підкреслив, що держава продовжує відстежувати ситуацію, а ключовою метою є збереження зв’язку молоді з Україною та створення умов для її повернення після навчання або перебування за кордоном.

