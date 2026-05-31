Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 1–7 червня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

© Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 1 до 7 червня?

Телець

Тельці — можливо, вперше в житті — зможуть дізнатися, що таке кохання з першого погляду: зустріч, яка чекає на них у цей час, з легкістю переверне їхнє життя буквально догори дриґом. Уже перший обмін поглядами здасться їм ударом блискавки, після якого вони — на щастя, ненадовго — навіть втратять відчуття часу, а заразом і можливість що-небудь розуміти.

Подальший розвиток подій багато в чому залежатиме від самих представників знака: можливо, їм не варто кидатися у спалахнулі почуття, як у вир головою, оскільки в такому разі вони швидко згаснуть — чому б не продовжити задоволення?

Терези

Терезам, у яких у стосунках із коханою людиною вималювався застій, а в деяких випадках — і відвертий регрес, зірки дають шанс виправити ситуацію та повернути почуття не лише на колишній, а й на вищий рівень. Для цього їм потрібно не так уже й багато — достатньо буде дослухатися до того, що думає про ситуацію близька їм людина.

Це буде справедливо, якщо врахувати, що останнім часом представники знака звертали увагу тільки на свої бажання — настав час виправляти ситуацію, що склалася, вирівнявши деякий її перекіс. Після цього — нехай не одразу, а поступово — все налагодиться.

Козоріг

Козороги, які — на власний подив — нарешті вирішать перервати свій напружений робочий графік і вирушити на відпочинок, схоже, не стануть гаяти часу даремно. Незважаючи на те, що представники знака завжди з сумнівом ставилися до курортних романів, вважаючи їх низьким жанром, зараз саме він додасть до їхнього життя приємні емоції та яскраві фарби.

Водночас почуття, які вони можуть пережити в цей час, найімовірніше, не закінчаться разом з відпусткою, час якої мине дуже швидко, а триватимуть набагато довше і, можливо, навіть стануть основою стабільних — та офіційних — стосунків.

