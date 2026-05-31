Королева Летиція в милій сукні та з улюбленою сумкою була присутня на параді з сім’єю
Королівська родина Іспанії у неповному складі була присутня на Дні Збройних сил у Віго.
У суботу король Філіп VI та королева Летиція у супроводі принцеси Астурійської Леонор головували на головному заході, який об'єднує представників трьох родів військ, Громадянської гвардії та Військового підрозділу швидкого реагування на військовому параді.
Летиція з'явилася на урочистості у сукні від Хуана Відаля, яку вже носила раніше 2023 року. Це була сукня середньої довжини з довгими рукавами і драпуванням, що струмувала, прикрашена квітковим принтом на синьому тлі. Королева доповнила вбрання білими босоніжками від Hugo Boss з тонкими ремінцями та зручними підборами та однією зі своїх улюблених літніх сумок білого кольору від Furla. Волосся королеви було розпущене, на обличчі був легкий макіяж і сережки-цвяшки були у вухах, а на пальці каблучка від Coreterno.
Принцеса Леонор була одягнена у військову форму, як і її батько король Філіп VI. Нещодавно принцеса Астурійська завершила свою військову підготовку і тепер готується вступити до Мадридського університету імені Карлоса III, де вивчатиме політологію.
Нагадаємо, у п'ятницю королева Летиція була присутня на 85-му Мадридському книжковому ярмарку, де з'явилася у сукні від Адольфо Домінгеса, вона відрізнялася плісуванням та абстрактним принтом, а також коміром галтером.