Королева Летиція в милій сукні та з улюбленою сумкою була присутня на параді з сім’єю

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Реклама

У суботу король Філіп VI та королева Летиція у супроводі принцеси Астурійської Леонор головували на головному заході, який об'єднує представників трьох родів військ, Громадянської гвардії та Військового підрозділу швидкого реагування на військовому параді.

Принцеса Леонор, король Філіпп VI, королева Летиція / © Getty Images

Летиція з'явилася на урочистості у сукні від Хуана Відаля, яку вже носила раніше 2023 року. Це була сукня середньої довжини з довгими рукавами і драпуванням, що струмувала, прикрашена квітковим принтом на синьому тлі. Королева доповнила вбрання білими босоніжками від Hugo Boss з тонкими ремінцями та зручними підборами та однією зі своїх улюблених літніх сумок білого кольору від Furla. Волосся королеви було розпущене, на обличчі був легкий макіяж і сережки-цвяшки були у вухах, а на пальці каблучка від Coreterno.

Принцеса Леонор та королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Леонор була одягнена у військову форму, як і її батько король Філіп VI. Нещодавно принцеса Астурійська завершила свою військову підготовку і тепер готується вступити до Мадридського університету імені Карлоса III, де вивчатиме політологію.

Реклама

Нагадаємо, у п'ятницю королева Летиція була присутня на 85-му Мадридському книжковому ярмарку, де з'явилася у сукні від Адольфо Домінгеса, вона відрізнялася плісуванням та абстрактним принтом, а також коміром галтером.

Королева Летиція / © Getty Images

Новини партнерів