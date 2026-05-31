Потап і Настя Каменських на тлі скандалів у Мережі ошелешили виступом на приватній вечірці в США

Співаки Потап і Настя Каменських знову опинилися в центрі уваги через повернення дуету та чутки про гонорар за приватний виступ у США.

Після гучних натяків на зміни в особистому житті артистів соцмережі буквально вибухнули обговореннями. Багато хто сприйняв загадкові заяви зірок як сигнал про розлучення. Втім, інтрига тривала недовго. Незабаром стало відомо, що йдеться не про завершення історії, а, мовляв, навпаки — про її новий етап. Потап і Настя відновили спільні виступи та повернули до концертної програми свої найвідоміші хіти.

Додаткову хвилю обговорень викликало відео з Нью-Йорка, де дует виступив на закритій вечірці. На кадрах артисти виконують один зі своїх найвідоміших треків — «Крепкие орешки». Паралельно в Мережі почали ширитися чутки про суму гонорару, яку нібито отримали артисти за цей виступ. За припущеннями, йдеться про майже 500 тисяч доларів. У коментарях триває дискусія.

«За що стільки?»

«Може, 4.800 доларів? Щось із цифрами не те»

«Я думаю, 48 тисяч. Ну не тягнуть вони на 480»

Більшість коментаторів поставилася до озвученої суми доволі скептично. Дехто припускає, що цифри можуть бути перебільшеними, а інші вважають, що ажіотаж навколо возз’єднання артистів є частиною масштабної інформаційної кампанії. Водночас знайшлися й ті, хто зізнався, що із ностальгією згадує часи популярності дуету та його головних хітів.

Нагадаємо, нещодавно Потап розсекретив їхні з Настею Каменських заробітки за кордоном.

