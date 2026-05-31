В Україні виник дефіцит популярних овочів: за тиждень ціна різко зросла

Овочі додали у ціні

На українському ринку овочів наприкінці травня знову фіксують зростання цін. Найбільше дорожчають торішні морква та картопля, запаси яких у фермерських господарствах стрімко скорочуються.

Про це повідомляє портал EastFruit.

Ситуація на ринку овочів борщового набору залишається напруженою через дефіцит якісної продукції. Фермери кажуть, що хорошу моркву зараз знайти дедалі складніше, а оптовики все частіше стикаються з проблемою нестачі потрібних обсягів для закупівель.

Через це виробники почали піднімати ціни, і станом на зараз торішню моркву продають у межах 17–25 гривень за кілограм. Лише за останній тиждень вона додала у ціні приблизно чверть вартості. Для порівняння, ще нещодавно ціни переважно трималися нижче 20 гривень за кілограм.

Ціни на торішню продукцію почали поступово зростати ще з минулого тижня. Причина та сама — скорочення запасів при стабільному попиті з боку покупців та торговельних мереж.

За словами аналітиків ринку, попит на овочі останніми днями помітно пожвавився, тоді як залишків у сховищах стає все менше. Особливо це стосується продукції хорошої якості, тому продавці й отримали можливість переглядати ціни у бік підвищення.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

До кінця 2026 року ціни на хліб, крупи, м’ясо та молочка поповзуть угору через прискорення інфляції та різке зростання витрат аграріїв на обробіток землі, попереджав економіст Олег Пендзин.

Головним драйвером зростання цін цього року стає різке збільшення видатків самого аграрного сектору на вирощування культур.

У травні в українських супермаркетах знову зафіксували здорожчання хліба: окремі сорти вже перетнули позначку у 50 грн за буханець.

Виробники пояснюють: головний тиск на собівартість чинять витрати на електроенергію, пальне та добрива. Ці статті витрат зростають незалежно від ситуації з урожаєм і впливають на ціну кінцевого продукту безпосередньо.

Експерти попереджають: до кінця 2026 року хліб та інші базові продукти можуть здорожчати ще на 20–25% порівняно з минулим роком. Водночас різкого стрибка найближчим часом не прогнозують — запаси зерна залишаються стабільними, а серйозних проблем із посівами наразі не зафіксовано.

