В Украине возник дефицит популярных овощей: за неделю цена резко выросла

Овощи прибавили в цене / © Pixabay

На украинском рынке овощей в конце мая снова фиксируют рост цен. Более всего дорожают прошлогодние морковь и картофель, запасы которых в фермерских хозяйствах стремительно сокращаются.

Об этом сообщает портал EastFruit.

Ситуация на рынке овощей борщового набора остается напряженной из-за дефицита качественной продукции. Фермеры говорят, что хорошую морковь сейчас найти все сложнее, а оптовики все чаще сталкиваются с проблемой нехватки необходимых объемов для закупок.

Поэтому производители начали поднимать цены, и по состоянию на сегодняшнюю морковь продают в пределах 17–25 гривен за килограмм. Только за последнюю неделю она прибавила в цене примерно четверть стоимости. Для сравнения еще недавно цены преимущественно держались ниже 20 гривен за килограмм.

Цены на продукцию прошлого года начали постепенно расти еще с прошлой недели. Причина та же — сокращение запасов при стабильном спросе со стороны покупателей и торговых сетей.

По словам аналитиков рынка, спрос на овощи в последние дни заметно оживился, в то время как остатков в хранилищах становится все меньше. Особенно это касается продукции хорошего качества, поэтому продавцы и получили возможность пересматривать цены в направлении повышения.

Цены на продукты в Украине — последние новости

До конца 2026 года цены на хлеб, крупы, мясо и молочка поползут вверх из-за ускорения инфляции и резкого роста расходов аграриев на возделывание земли, предупреждал экономист Олег Пендзин.

Главным драйвером роста цен в текущем году становится резкое увеличение расходов самого аграрного сектора на выращивание культур.

В мае в украинских супермаркетах снова зафиксировали подорожание хлеба: отдельные сорта уже пересекли отметку в 50 грн за буханку.

Производители объясняют: главное давление на себестоимость оказывают затраты на электроэнергию, горючее и удобрения. Эти статьи расходов растут независимо от ситуации с урожаем и влияют на цену конечного продукта напрямую.

Эксперты предупреждают: до конца 2026 хлеб и другие базовые продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом. В то же время резкого скачка в ближайшее время не прогнозируют — запасы зерна остаются стабильными, а серьезные проблемы с посевами пока не зафиксированы.

