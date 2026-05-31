- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 337
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине возник дефицит популярных овощей: за неделю цена резко выросла
По словам аналитиков рынка, спрос на овощи в последние дни заметно оживился, в то время как остатков в хранилищах становится все меньше.
На украинском рынке овощей в конце мая снова фиксируют рост цен. Более всего дорожают прошлогодние морковь и картофель, запасы которых в фермерских хозяйствах стремительно сокращаются.
Об этом сообщает портал EastFruit.
Ситуация на рынке овощей борщового набора остается напряженной из-за дефицита качественной продукции. Фермеры говорят, что хорошую морковь сейчас найти все сложнее, а оптовики все чаще сталкиваются с проблемой нехватки необходимых объемов для закупок.
Поэтому производители начали поднимать цены, и по состоянию на сегодняшнюю морковь продают в пределах 17–25 гривен за килограмм. Только за последнюю неделю она прибавила в цене примерно четверть стоимости. Для сравнения еще недавно цены преимущественно держались ниже 20 гривен за килограмм.
Цены на продукцию прошлого года начали постепенно расти еще с прошлой недели. Причина та же — сокращение запасов при стабильном спросе со стороны покупателей и торговых сетей.
По словам аналитиков рынка, спрос на овощи в последние дни заметно оживился, в то время как остатков в хранилищах становится все меньше. Особенно это касается продукции хорошего качества, поэтому продавцы и получили возможность пересматривать цены в направлении повышения.
Цены на продукты в Украине — последние новости
До конца 2026 года цены на хлеб, крупы, мясо и молочка поползут вверх из-за ускорения инфляции и резкого роста расходов аграриев на возделывание земли, предупреждал экономист Олег Пендзин.
Главным драйвером роста цен в текущем году становится резкое увеличение расходов самого аграрного сектора на выращивание культур.
В мае в украинских супермаркетах снова зафиксировали подорожание хлеба: отдельные сорта уже пересекли отметку в 50 грн за буханку.
Производители объясняют: главное давление на себестоимость оказывают затраты на электроэнергию, горючее и удобрения. Эти статьи расходов растут независимо от ситуации с урожаем и влияют на цену конечного продукта напрямую.
Эксперты предупреждают: до конца 2026 хлеб и другие базовые продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом. В то же время резкого скачка в ближайшее время не прогнозируют — запасы зерна остаются стабильными, а серьезные проблемы с посевами пока не зафиксированы.