Украинские танцоры покорили эффектной победой на престижном Blackpool Dance Festival-2026

Станислав Портаненко и Наталья Коляда победили на Blackpool Dance Festival-2026

В городе Блэкпул, Великобритания, отгремел один из самых престижных конкурсов по спортивно-бальным танцам Blackpool Dance Festival, который еще называют «Оскаром в мире танцев».

Более того, в этом году фестиваль еще и юбилейный, поскольку его организовывают сотый год подряд. Blackpool Dance Festival традиционно прошел в роскошном бальном зале Empress Ballroom в архитектурном комплексе Зимние сады.

Кстати, в конкурсе соревновались и украинцы, которые в этом году одержали историческую победу. Танцоры Станислав Портаненко и Наталья Коляда завоевали золото в самой престижной категории Professional Ballroom. Они стали первыми украинскими танцорами, которым удалось победить в этой номинации.

Станислава Портаненко и Наталью Коляду уже поддержала лидер группы The Hardkiss Юлия Санина. Артистка отметила, что очень сильно гордится танцорами. Кстати, оказывается, Наталья Коляда является одноклассницей Юлии Саниной. Певица отметила, что испытывает большую гордость, поскольку знает, какой тяжелый путь пришлось преодолеть, чтобы достичь такого успеха.

«Минута гордости! Станислав Портаненко и Наталья Коляда стали первой украинской профессиональной парой, которая одержала победу в категории Professional Ballroom Championship на 100-м Blackpool Dance Festival. Моя одноклассница Наталья Коляда, какой путь ты прошла к этой победе», — отметила артистка.

