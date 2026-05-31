Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 1-7 июня

Озеро в виде сердца / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 1-7 июня?

Телец

Тельцы — возможно, впервые в жизни — смогут узнать, что такое любовь с первого взгляда: встреча, ожидающая их в это время, с легкостью перевернет жизнь буквально с ног на голову. Первый же обмен взглядами покажется им ударом молнии, после которого они даже — к счастью, только на некоторое время — потеряют счет времени, а заодно и возможность что-либо соображать.

Реклама

Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от самих представителей знака: возможно, им не стоит бросаться во вспыхнувшие чувства, как в омут головой, поскольку в таком случае они быстро угаснут — почему бы не продлить удовольствие?

Весы

Весам, у которых в отношениях с любимым человеком наметился застой, а в некоторых случаях и откровенный регресс, звезды дают шанс исправить ситуацию и вернуть чувства не только на прежний, но и на более высокий уровень. Для этого им нужно не так уж и много — достаточно будет прислушаться к тому, что думает о сложившейся ситуации близкий им человек.

Это будет справедливо, если учесть, что в последнее время представители знака обращали внимание только на свои желания — пришла пора исправлять сложившуюся ситуацию, выровняв некоторый ее перекос. После этого — пусть не сразу, а постепенно — все наладится.

Козерог

Козерогам, которые — к собственному удивлению. — наконец-то решат прервать свой напряженный рабочий график и отправиться на отдых, похоже, не станут терять времени даром. Несмотря на то, что представители знака всегда с сомнением относились к курортным романам, считая их низким жанром, сейчас именно он внесет в их жизнь приятные эмоции и яркие краски.

Реклама

При этом чувства, которые они могут испытать в это время, скорее всего, не закончится вместе с путевкой, время которой истечет очень быстро, а продлятся гораздо дольше — возможно, даже станут основой стабильных — и официальных — отношений.

Читайте также:

Новости партнеров