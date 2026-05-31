Не вічна молодість, а життя без хвороб: науковці розкрили головний механізм старіння тіла

Учені впевнені, що старіння людини — це лише збій у зчитуванні інформації з ДНК, який цілком реально виправити. Відомий гарвардський генетик Девід Сінклер уже інвестує мільйони у дослідження епігеному, сподіваючись знайти спосіб суттєво подовжити людське життя за допомогою регуляторів довголіття.

Про це йдеться у статті американського видання Popular Mechanics.

52-річний учений вважає, що знайшов головну та єдину причину старіння. На його думку, існує один-єдиний механізм, який запускає всі інші проблеми в організмі та змушує наші клітини старіти й працювати зі збоями.

Старіння організму — як «помилка» під час зчитування ДНК

Учені вважають, що старіння залежить від кількох біологічних факторів, якими можна керувати як «ручками налаштування», щоб «віддалити» хвороби та старість. Серед них — здатність клітин очищатися від сміття, виробляти енергію та правильно зчитувати й захищати свій генетичний код.

Проте протягом життя ультрафіолет, рентген та стреси постійно пошкоджують нашу ДНК. Спеціальні білки, які мають захищати гени, змушені кидати свою основну роботу й бігти на ремонт клітин. Через це виникає плутанина: після ремонту білки часто не повертаються на свої місця, і в роботі всього організму починається збій, який ми і називаємо старінням.

«ДНК — це записана музика»

Сінклер порівнює старіння з подряпиною на компакт-диску. ДНК — це записана музика, а наше тіло — програвач. Через «подряпини» клітини просто забувають свої ролі: клітина печінки чи мозку втрачає орієнтири і більше не розуміє, як правильно працювати, хоча сама інструкція в коді залишається цілою.

Головний доказ цієї теорії — клонування. Якщо взяти стару ДНК тварини і створити клон, то народиться не старе маля, а абсолютно молоде. Тобто генетичний код не псується з роками, з ладу виходить саме «операційна система», яка ним керує.

Лабораторія Сінклера вже змогла «відполірувати подряпини» на ДНК старих мишей за допомогою генної терапії. Науковці повернули клітини ока гризунів до молодого стану: пошкоджені зорові нерви знову почали відновлюватися, а старі миші з глаукомою почали бачити. Це проривне дослідження навіть прикрасило обкладинку авторитетного журналу Nature у грудні 2020 року.

Чому це не гарантує безсмертя

Заяви про «перемогу над смертю» є передчасними. Навіть якщо вчені навчаться омолоджувати окремі тканини за допомогою епігенетики, це не зробить людину безсмертною.

Старіння — це багаторівневий процес. Окрім епігенетичних збоїв, воно включає руйнування ДНК, зношування теломер, запалення, проблеми з мітохондріями та накопичення клітинного сміття. Як зазначає геронтолог Нір Барзілай, старіння не зводиться до чогось одного: радіація, обмін речовин і якість харчування шкодять організму незалежно від епігенетичних механізмів. Єдиної кнопки, яка б зупинила в’янення тіла, просто немає.

До того ж, наука хоч і розвивається стрімко, проте між успішними дослідами на мишах та безпечним омолодженням людського організму все ще залишається величезна дистанція.

Секрети довголіття

Сінклер наразі не радить людям генну терапію. Його рецепт довголіття простіший: спорт, відмова від куріння та рослинна дієта. Причому він обирає овочі та зелень, які росли в суворих умовах — легкий стрес активує в рослинах корисні для нас захисні механізми.

Сам науковець щодня приймає добавки NMN та ресвератрол для стимуляції сіртуїнів (білків молодості, яких меншає з віком). Проте самі по собі таблетки не подарують безсмертя. Сінклер робить ставку на «гормезис» — контрольований стрес для організму, як-от тренування, сауна чи загартовування, що змушує клітини захищатися та оновлюватися.

Та головний секрет довгого життя, як зазначає науковець — їсти рідше. Обмеження калорій на 30% доведено подовжує життя ссавців. Тому провідні геронтологи практикують це особисто: Сінклер обрав періодичне голодування, а його колега Барзілай харчується за схемою 16:8.

Чому це переверне медицину

Сьогодні лікарі борються з кожною хворобою окремо: заліковують діабет, вирізають рак або намагаються зупинити деменцію. Проте всі ці діагнози мають один спільний корінь — старіння організму. Вчені пропонують змінити підхід: замість того, щоб гасити окремі пожежі, варто заблокувати самі механізми, які роблять тіло вразливим до хвороб.

Якщо технологію перепрограмування клітин вдасться зробити безпечною, її спочатку тестуватимуть локально. Наприклад, для відновлення зору, швидкого заживлення м’язів, боротьби з фіброзом чи реабілітації після травм. Тож перші реальні перемоги будуть пов’язані не з міфічною «вічною молодістю», а з прицільним лікуванням конкретних вікових недуг.

Головна мета цих досліджень — подовжити не просто кількість прожитих років, а тривалість здорового життя. Наука прагне не розтягнути старість і безпорадність, а зробити так, щоб люди якомога довше залишалися енергійними, самостійними та захищеними від хронічних захворювань.

