Найвищий у світі термометр виставили на продаж: скільки просять за легендарну пам’ятку

Найвищий у світі термометр / © Getty Images

Одна з найвідоміших придорожніх пам’яток США — найвищий у світі термометр — офіційно виставлена на продаж.

Як передає Unilad, придбати унікальний об’єкт зможе будь-хто, хто готовий заплатити 1,85 мільйона доларів.

За даними місцевих ЗМІ, знаменитий термометр уже давно став самостійною туристичною атракцією в місті Бейкер, штат Каліфорнія. Тепер його нинішні власники вирішили передати пам’ятку новому господарю.

Об’єкт продається разом із земельною ділянкою площею 1,3 га в окрузі Сан-Бернардіно. Територія розташована приблизно за 145 км на південний захід від знаменитого бульвару Лас-Вегас-Стріп.

До складу пропозиції також входить торговельна будівля площею 102 квадратні метри, розташована вздовж автомагістралі Інтерстейт 15 та Бейкер-бульвару. Однак головною родзинкою ділянки, без сумніву, залишається саме гігантський термометр, який щороку приваблює тисячі туристів.

На офіційному сайті пам’ятки власники пояснили, чому вирішили виставити її на продаж, а також нагадали про її історичне значення.

«Найвищий у світі термометр, одна з найвпізнаваніших придорожніх пам’яток Америки, виставлений на продаж, оскільки в його славетній історії починається новий захопливий етап. Ця 40-метрова пам’ятка, що височіє вздовж шосе Інтерстейт 15 у місті Бейкер, штат Каліфорнія, прийняла мільйони мандрівників з усього світу і стала улюбленим символом пустелі Мохаве».

В оголошенні також наголошується, що пам’ятка присвячена рекордній температурі повітря в 134 градуси за Фаренгейтом (56,67 за Цельсієм), яку було зафіксовано в розташованій неподалік Долині Смерті.

«Відома тим, що увічнила рекордну температуру в 134 градуси, зафіксовану в сусідній Долині Смерті, ця височенна пам’ятка протягом десятиліть залишалася улюбленим місцем для відвідувачів, фотографів та любителів подорожей на автомобілі. Для нашої родини догляд за цим всесвітньо відомим пам’ятником та його улюбленим талісманом Баззом був великою честю. Однак, дивлячись у майбутнє, ми розуміємо, що настав час передати естафету новому чемпіону».

Історія цієї незвичайної конструкції почалася 1991 року, коли бізнесмен Вілліс Геррон інвестував 750 тисяч доларів у будівництво термометра. Відтоді об’єкт залишається у власності його родини та є однією з найвідоміших туристичних пам’яток пустелі Мохаве.

Тепер спадкоємці підприємця вирішили продати як сам термометр, так і прилеглу територію.

«Оскільки дехто з нас досягає пенсійного віку, ми розуміємо, що більше не можемо приділяти цьому місцю стільки часу, скільки хотілося б», — додала родина на сайті. «Хоча дехто з наших спадкоємців мешкає неподалік, вони мають власні напружені кар’єри, а інші оселилися за межами штату, що означає: у наступному поколінні немає нікого, хто міг би взяти на себе щоденне управління. Щоб забезпечити довгострокове збереження термометра та дозволити йому повністю реалізувати свій потенціал, ми вирішили, що настав час знайти його наступного далекоглядного власника».

