ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

У Польщі священник зрівняв із землею кладовище, щоб "звільнити місце"

У Польщі судять священника, який зрівняв із землею протестантський цвинтар, щоб ховати там місцевих жителів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
У Польщі священник знищив старе кладовище

У Польщі священник знищив старе кладовище / © Unsplash

У Раковці, великому селі Квідзинського повіту, що у Польщі стався скандал: місцевий священник зрівняв із землею протестантське кладовище, щоб на цьому місці ховати римо-католиків.

Про це пише польське видання Gazetą Wyborczą.

Справа набрала обертів у 2022 році, коли про руйнування дізнався обласний консерватор пам’яток у Гданську. Перевірка підтвердила найгірші припущення: некрополь було зрівняно з землею.

Районна прокуратура в Квідзині висунула парафіяльному священику, о. Іренеушу К., звинувачення у знищенні пам'ятки. Слідчі встановили, що в 2017–2022 роках священик замовив повне вирівнювання території, що призвело до видалення об’єктів, що перебували під охороною, фрагментів огорожі та старовинних дерев — було вирубано аж 70 дерев.

Судовий процес у цій справі, як повідомляє Wyborcza, сповнений несподіваних поворотів. У січні 2025 року Районний суд у Квідзині виправдав священика, аргументуючи це тим, що цвинтар був лише в обліку, а не в реєстрі пам’яток, що означає менший ступінь охорони. Суддя визнала тоді, що парафіяльний священик «дотримався належної обачності» під час ревіталізації.

З такою аргументацією не погодився Окружний суд у Гданську, який скасував цей вирок. Суддя Маріуш Казьмірчак наголосив, що відсутність запису в реєстрі не означає, що об’єкт втрачає статус пам’ятки. Обов’язок піклуватися про таке місце та підтримувати його в найкращому стані, як і раніше, покладався на священика.

Зараз судовий процес над священником триває. Підозрюваний відмовився коментувати ситуацію.

Нагадаємо, Польща віддала Мінську російського археолога, якого вимагала Україна.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie