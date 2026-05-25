У Польщі священник зрівняв із землею кладовище, щоб "звільнити місце"

У Польщі священник знищив старе кладовище / © Unsplash

Реклама

У Раковці, великому селі Квідзинського повіту, що у Польщі стався скандал: місцевий священник зрівняв із землею протестантське кладовище, щоб на цьому місці ховати римо-католиків.

Про це пише польське видання Gazetą Wyborczą.

Справа набрала обертів у 2022 році, коли про руйнування дізнався обласний консерватор пам’яток у Гданську. Перевірка підтвердила найгірші припущення: некрополь було зрівняно з землею.

Реклама

Районна прокуратура в Квідзині висунула парафіяльному священику, о. Іренеушу К., звинувачення у знищенні пам'ятки. Слідчі встановили, що в 2017–2022 роках священик замовив повне вирівнювання території, що призвело до видалення об’єктів, що перебували під охороною, фрагментів огорожі та старовинних дерев — було вирубано аж 70 дерев.

Судовий процес у цій справі, як повідомляє Wyborcza, сповнений несподіваних поворотів. У січні 2025 року Районний суд у Квідзині виправдав священика, аргументуючи це тим, що цвинтар був лише в обліку, а не в реєстрі пам’яток, що означає менший ступінь охорони. Суддя визнала тоді, що парафіяльний священик «дотримався належної обачності» під час ревіталізації.

З такою аргументацією не погодився Окружний суд у Гданську, який скасував цей вирок. Суддя Маріуш Казьмірчак наголосив, що відсутність запису в реєстрі не означає, що об’єкт втрачає статус пам’ятки. Обов’язок піклуватися про таке місце та підтримувати його в найкращому стані, як і раніше, покладався на священика.

Зараз судовий процес над священником триває. Підозрюваний відмовився коментувати ситуацію.

Реклама

Нагадаємо, Польща віддала Мінську російського археолога, якого вимагала Україна.

Новини партнерів