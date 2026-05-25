Оцифрування трудової книжки: статус «Виконано» не гарантує, що весь стаж зарахований

Які проблеми виявляються після оцифрування трудової книжки: прихована загроза статусу «Виконано»

Останнім часом роботодавці та працівники масово перевіряють електронні трудові книжки. Поспіх пов’язаний із наближенням офіційного дедлайну, який встановлено на 10 червня 2026 року. Багато користувачів, побачивши в особистому кабінеті Пенсійного фонду України статус «Виконано», вважають процес успішно завершеним. Проте, як зазначають експерти, таке переконання є небезпечною помилкою. Позначка «Виконано» свідчить лише про те, що надіслані документи були відскановані та внесені до системи, але вона взагалі не гарантує автоматичного зарахування всього трудового стажу.

На практиці після зміни статусу на «Виконано» громадяни часто стикаються з серйозними розбіжностями у даних. Співробітники Пенсійного фонду України нерідко відхиляють окремі періоди роботи через різноманітні недоліки у паперових документах. Серед найпоширеніших проблем виділяють відсутність кількох років стажу, нечитабельні або розмиті записи, а також помилки в написанні прізвища, імені чи по батькові.

Крім того, причиною неприйняття періодів стають невірні дати, відсутність необхідних печаток підприємств, проблеми з верифікацією старих записів або ж повне ігнорування періодів навчання та військової служби. Найгірше те, що про ці втрачені роки люди зазвичай дізнаються вже під час безпосереднього оформлення пенсії.

Покроковий алгоритм перевірки даних про страховий стаж

Щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому, після отримання статусу «Виконано» необхідно здійснити ретельну самоперевірку. Для цього потрібно виконати кілька послідовних кроків:

Зайти в особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Перейти за ланцюжком меню у розділ «Електронна трудова книжка», далі відкрити вкладку «Дані ЕТК» та обрати пункт «Відцифрована ЕТК».

Уважно звірити, чи всі історичні періоди роботи відображаються у системі.

Переконатися, що весь наявний страховий стаж зарахований у повному обсязі.

Перевірити наявність офіційних зауважень або коментарів від представників фонду.

Якщо певна частина стажу не була врахована, Пенсійний фонд України обов’язково залишає повідомлення із зазначенням конкретної причини відмови. У такому випадку громадянину доведеться виправляти виявлені неточності, завантажувати додаткові скановані копії, надавати офіційні архівні довідки та повторно надсилати документи на розгляд.

Паперові трудові книжки наразі не скасовуються повністю і продовжують діяти, тому вести їх все ще потрібно. Однак пріоритети змінюються, і ключовим джерелом інформації для призначення пенсійних виплат стає саме електронний аналог разом із відомостями з Реєстру застрахованих осіб. Через це простого сканування документів недостатньо. Зараз критично важливо особисто пересвідчитися, що Пенсійний фонд України належним чином врахував кожен період роботи та правильно розрахував страховий стаж.

