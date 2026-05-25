Україна переписує правила війни для НАТО: Захід визнає нову реальність

Війна в Україні повністю змінює майбутнє НАТО. Путін розпочав війну в Україні нібито заради того, аби відтіснити НАТО. Натомість російський диктатор створив найзагартованішу в боях армію Європи.

Про це пише Fox News.

Після чотирьох років повномасштабної війни в Україні офіційні особи на східному фланзі НАТО дедалі частіше вважають, що майбутнє Альянсу вже переписується на українському полі бою.

Від застосування безпілотників та кіберзахисту до підвищення стійкості цивільного населення та мобілізації — східноєвропейські чиновники вважають, що українська армія стала однією з найзагартованіших у боях у світі.

Це змушує НАТО переосмислити підхід до майбутніх війн. Цього тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що президента України Володимира Зеленського запросили на щорічний саміт Альянсу, який відбудеться в Анкарі у липні.

Він додав, що Україна стала вкрай важливою для майбутнього НАТО, попри те, що не є членом альянсу.

Цього тижня дебати про майбутнє НАТО загострилися, оскільки міністри закордонних справ країн Альянсу зібралися у Швеції напередодні великого саміту НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав майбутню зустріч «одним з найважливіших самітів лідерів в історії НАТО».

Серед основних проблем, що обговорюватимуться на саміті, — брак боєприпасів. Саме тому Пентагон наразі вивчає український досвід виготовлення дешевої та ефективної зброї.

«Ряд країн переймають досвід України в перетворенні її оборонно-промислової бази, як з погляду якості, так і в плані колосального збільшення кількості озброєнь на передовій», — сказав відставний генерал-лейтенант Річард Ньютон.

Варто згадати, що Путін погрожував Україні війною нібито через «розширення НАТО» і амбіції України вступити до Альянсу. Натомість повномасштабна війна в Україні прискорила розширення НАТО, адже до нього долучилися Фінляндія та Швеція.

У НАТО припускають, що колись Європі, можливо, доведеться боронити себе самій, без участі США. Саме тому європейські колеги активно вивчають український досвід безпілотників та нових технологій.

Наразі Україна не є членом НАТО, і Альянс уникає пропозицій вступу з конкретними термінами та повноваженнями. Там побоюються, що вступ України до НАТО спровокує Путіна. Проте по всій Східній Європі офіційні особи все частіше стверджують, що майбутнє альянсу може залежати від України.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю The Guardian заявив, що постійні провокації Росії на східному фланзі НАТО вимагають рішучої, жорсткої та асиметричної відповіді, оскільки суто дипломатичний шлях лише розв’язує Кремлю руки.

Через регулярні інциденти з російськими БпЛА та РЕБ у Балтії він закликав ухвалити залізне рішення збивати будь-які літальні апарати РФ, що порушують повітряний простір.

Окрім військових дій, чеський лідер пропонує болісні для російської економіки та технологій асиметричні кроки: повне відключення РФ від глобального інтернету, блокування її супутників та остаточне відрізання всіх російських банків від світових фінансових систем.

Павел наголосив, що Росія діє за доктриною «ескалація заради деескалації», тому мовчання НАТО лише провокує подальше просування Кремля. Водночас президент Чехії висловив розчарування пасивністю Європи, яка не здатна сформувати власну повоєнну стратегію безпеки й очікує на рішення з Вашингтона. Це робить Європу слабкою в очах Росії.

Він також розкритикував брак рішучості США, закликавши американських переговірників діяти значно жорсткіше та пов’язувати будь-яке послаблення санкцій винятково з повним припиненням вогню і виведенням російських військ з України.

