ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1963
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по великому обласному центру: поранені люди

Наймолодшому постраждалому через удар по Дніпру всього 18 років. За життя двох чоловіків наразі борються лікарі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Дим від атаки в небі / Ілюстративне фото

Дим від атаки в небі / Ілюстративне фото / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 25 травня завдали чергового удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали мирні мешканці. Наразі відомо про трьох поранених чоловіків.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вдень у понеділок загарбники завдали удару по Дніпру. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння та швидкісну ціль у напрямку міста.

Через атаку по Дніпру поранення отримали троє людей. Це чоловіки віком 18, 45 та 67 років. Усіх госпіталізували. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, кількома днями раніше російський безпілотник влучив у дах п’ятиповерхівки в Дніпрі, майже повністю знищивши квартири на верхньому поверсі. Вибуховою хвилею було пошкоджено ще чотири будинки та два дитсадки, вибито сотні вікон. По медичну допомогу з гострою реакцією на стрес звернулися дві жінки. На щастя, важких травм ніхто не дістав. Мешканці будинку дивом уціліли, опинившись в епіцентрі вибуху.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1963
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie