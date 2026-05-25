Росія вдарила по великому обласному центру: поранені люди

Дим від атаки в небі / Ілюстративне фото / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 25 травня завдали чергового удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали мирні мешканці. Наразі відомо про трьох поранених чоловіків.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вдень у понеділок загарбники завдали удару по Дніпру. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння та швидкісну ціль у напрямку міста.

Через атаку по Дніпру поранення отримали троє людей. Це чоловіки віком 18, 45 та 67 років. Усіх госпіталізували. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, кількома днями раніше російський безпілотник влучив у дах п’ятиповерхівки в Дніпрі, майже повністю знищивши квартири на верхньому поверсі. Вибуховою хвилею було пошкоджено ще чотири будинки та два дитсадки, вибито сотні вікон. По медичну допомогу з гострою реакцією на стрес звернулися дві жінки. На щастя, важких травм ніхто не дістав. Мешканці будинку дивом уціліли, опинившись в епіцентрі вибуху.

