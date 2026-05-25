Россия ударила по крупному областному центру: ранены люди

Дым от атаки в небе / Иллюстративное фото / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска 25 мая нанесли очередной удар по Днепру, в результате чего пострадали мирные жители. Известно о трех раненых мужчинах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Днем в понедельник захватчики нанесли удар по Днепру. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения и скоростной цели в направлении города.

Из-за атаки по Днепру ранения получили три человека. Это мужчины в возрасте 18, 45 и 67 лет. Всех госпитализировали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, несколькими днями ранее российский беспилотник попал в крышу пятиэтажки в Днепре, почти полностью уничтожив квартиры на верхнем этаже. Взрывной волной были повреждены еще четыре дома и два детсада, выбиты сотни окон. За медицинской помощью с острой реакцией на стресс обратились две женщины. К счастью, тяжелых травм никто не получил. Жители дома чудом уцелели, оказавшись в эпицентре взрыва.

