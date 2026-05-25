Россия ударила по крупному областному центру: ранены люди
Самому молодому пострадавшему из-за удара по Днепру всего 18 лет. За жизнь двух мужчин сейчас борются врачи.
Российские войска 25 мая нанесли очередной удар по Днепру, в результате чего пострадали мирные жители. Известно о трех раненых мужчинах.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Днем в понедельник захватчики нанесли удар по Днепру. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения и скоростной цели в направлении города.
Из-за атаки по Днепру ранения получили три человека. Это мужчины в возрасте 18, 45 и 67 лет. Всех госпитализировали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, несколькими днями ранее российский беспилотник попал в крышу пятиэтажки в Днепре, почти полностью уничтожив квартиры на верхнем этаже. Взрывной волной были повреждены еще четыре дома и два детсада, выбиты сотни окон. За медицинской помощью с острой реакцией на стресс обратились две женщины. К счастью, тяжелых травм никто не получил. Жители дома чудом уцелели, оказавшись в эпицентре взрыва.