У розкішній сукні з розрізом до стегна: Єва Лонгорія на церемонії закриття Каннського кінофестивалю

Єва Лонгорія для церемонії закриття Каннського кінофестивалю обрала ефектний образ, в якому вона була у центрі уваги заходу. Фотографи зазнімкували зірку ще в готелі Martinez, перед виходом на червону доріжку.

Акторка постала у розкішній сукні від Elie Saab з кутюрної колекції весна-літо 2026. Вбрання мало корсетний ліф без бретельок, обтислий силует, високий розріз до стегна, який демонстрував її стрункі ноги, а також хвіст-шлейф.

Головним акцентом сукні стало розкішне оздоблення золотистими і срібними кристалами та лелітками, які гарно переливалися під спалахами камер.

Образ Єва доповнила золотистими босоніжками на високих платформах і підборах, а також діамантовими прикрасами — сережками, кольє, браслетом і каблучкою. Волосся Лонгорія уклала в локони, а зробила макіяж у теплих нюдових відтінках.

Нагадаємо, цьогоріч Єва Лонгорія під час Каннського кінофестивалю продемонструвала кілька красивих аутфітів, про які ще довго будуть говорити.

