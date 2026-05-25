ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

У розкішній сукні з розрізом до стегна: Єва Лонгорія на церемонії закриття Каннського кінофестивалю

Американська акторка вчергове продемонструвала ефектний образ у Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія для церемонії закриття Каннського кінофестивалю обрала ефектний образ, в якому вона була у центрі уваги заходу. Фотографи зазнімкували зірку ще в готелі Martinez, перед виходом на червону доріжку.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Акторка постала у розкішній сукні від Elie Saab з кутюрної колекції весна-літо 2026. Вбрання мало корсетний ліф без бретельок, обтислий силует, високий розріз до стегна, який демонстрував її стрункі ноги, а також хвіст-шлейф.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Головним акцентом сукні стало розкішне оздоблення золотистими і срібними кристалами та лелітками, які гарно переливалися під спалахами камер.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Образ Єва доповнила золотистими босоніжками на високих платформах і підборах, а також діамантовими прикрасами — сережками, кольє, браслетом і каблучкою. Волосся Лонгорія уклала в локони, а зробила макіяж у теплих нюдових відтінках.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Нагадаємо, цьогоріч Єва Лонгорія під час Каннського кінофестивалю продемонструвала кілька красивих аутфітів, про які ще довго будуть говорити.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie