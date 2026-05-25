У розкішній сукні з розрізом до стегна: Єва Лонгорія на церемонії закриття Каннського кінофестивалю
Американська акторка вчергове продемонструвала ефектний образ у Каннах.
Єва Лонгорія для церемонії закриття Каннського кінофестивалю обрала ефектний образ, в якому вона була у центрі уваги заходу. Фотографи зазнімкували зірку ще в готелі Martinez, перед виходом на червону доріжку.
Акторка постала у розкішній сукні від Elie Saab з кутюрної колекції весна-літо 2026. Вбрання мало корсетний ліф без бретельок, обтислий силует, високий розріз до стегна, який демонстрував її стрункі ноги, а також хвіст-шлейф.
Головним акцентом сукні стало розкішне оздоблення золотистими і срібними кристалами та лелітками, які гарно переливалися під спалахами камер.
Образ Єва доповнила золотистими босоніжками на високих платформах і підборах, а також діамантовими прикрасами — сережками, кольє, браслетом і каблучкою. Волосся Лонгорія уклала в локони, а зробила макіяж у теплих нюдових відтінках.
Нагадаємо, цьогоріч Єва Лонгорія під час Каннського кінофестивалю продемонструвала кілька красивих аутфітів, про які ще довго будуть говорити.