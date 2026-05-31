Росіяни вдарили по Дніпру: куди влучили (фото)

РФ вгатила по Дніпру / © Олександр Ганжа

У неділю російські війська завдали потужного удару по Дніпру.

Про атаку повідомила місцева влада, підтвердивши влучання в межах міста та подальшу пожежу через удар РФ.

«Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд. Інформація про постраждалих уточнюється», — написав очільник ОВА Олександр Ганжа.

Рятувальник на місці атаки / © Олександр Ганжа

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

Рятувальники повідомили «Суспільне», що у Дніпрі знищено відділення Нової Пошти, площа пожежі після удару РФ становить близько 10 тисяч квадратних метрів.



Будівля вигоріла вщент, уточнили у компанії. Постраждалих серед співробітників немає. У компанії додали, що затримок доставки не очікується, а більше інформації про стан вантажу встановлять після ліквідації наслідків удару.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі зрання гриміли вибухи.

Уночі окупанти також завдали ударів по Чернігівщині. Ворог поцілив по підприємству. Там загинув чоловік.

