Россияне ударили по Днепру: куда попали (фото)
Россия атаковала Днепр. В городе загорелся пожар на складе и автостоянке.
В воскресенье российские войска нанесли мощный удар по Днепру.
Об атаке сообщили местные власти, подтвердив попадание в пределах города и последующий пожар из-за удара РФ.
«Из-за атаки россиян на Днепр горят состав логистической компании и автомобили, припаркованные рядом. Информация о пострадавших уточняется», — написал глава ОВА Александр Ганжа.
Спасатели сообщили "Суспільне", что в Днепре уничтожено отделение Новой Почты, площадь пожара после удара РФ составляет около 10 тысяч квадратных метров.
Здание выгорело дотла, уточнили в компании. Пострадавших среди сотрудников нет. В компании добавили, что задержки доставки не ожидаются, а больше информации о состоянии груза будет установлено после ликвидации последствий удара.
Ранее сообщалось, что в Днепре с утра гремели взрывы.
Ночью оккупанты также нанесли удары по Черниговщине. Враг попал по предприятию. Там погиб мужчина.