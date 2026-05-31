Россияне ударили по Днепру: куда попали (фото)

РФ ударила по Днепру

В воскресенье российские войска нанесли мощный удар по Днепру.

Об атаке сообщили местные власти, подтвердив попадание в пределах города и последующий пожар из-за удара РФ.

«Из-за атаки россиян на Днепр горят состав логистической компании и автомобили, припаркованные рядом. Информация о пострадавших уточняется», — написал глава ОВА Александр Ганжа.

Спасатели сообщили "Суспільне", что в Днепре уничтожено отделение Новой Почты, площадь пожара после удара РФ составляет около 10 тысяч квадратных метров.

Здание выгорело дотла, уточнили в компании. Пострадавших среди сотрудников нет. В компании добавили, что задержки доставки не ожидаются, а больше информации о состоянии груза будет установлено после ликвидации последствий удара.

Ранее сообщалось, что в Днепре с утра гремели взрывы.

Ночью оккупанты также нанесли удары по Черниговщине. Враг попал по предприятию. Там погиб мужчина.

