Катерина Кухар та Ірина Горова

В останню неділю травня в Україні традиційно святкують День Києва.

Цьогоріч свято припало на 31 травня. Українські знаменитості вже активно вітають столицю. Вони діляться своїми спогадами про переїзд до Києва, дякують місту за можливості, розкривають свої найулюбленіші місця та публікують атмосферні фото.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала тематичну добірку. Пропонуємо подивитися, як продюсерка Ірина Горова, балерина Катерина Кухар та інші вітають з Днем Києва.

Ірина Горова

Продюсерка у День Києва вирішила назвати причини, чому вона любить столицю. Найголовніше — що вона тут народилась. Проте Ірина Горова вказала й безліч інших причин, які, за її словами, ніколи не закінчуються.

«Причини любити Київ! Я тут народилась. Ще треба причини? Я досі не знаю міста, яке б підійшло мені для життя більше. Любити за шалений темп та енергію, яка або лякає, або закохує назавжди. За креативну тусовку і людей, які постійно щось створюють. За стійкість навіть після обстрілів. За найкращий сервіс. За Кирилівську та Рейтарську. За те, що Київ постійно змінюється і ніколи не стоїть на місці. За музичні фестивалі і події. За дитячі спогади, коли прогулююсь на Володимирській гірці. За недосконалість. Він не ідеальний, але я все одно його люблю всім серцем!» — говорить продюсерка.

Наталія Могилевська

Співачка написала допис вдячності Києву. Артистка народилась у столиці, провела дитинство та пройшла свій шлях до успіху. І все це тісно пов’язане з Києвом.

«Я вдома, попри біль і втому… Мій рідний Київ, мій дім. Я вдома і ніколи в житті не змогла тебе покинути. Дякую за батьківську любов, за дитинство, за неймовірний шлях до людей, за силу і натхнення, за Дніпро, за кожен день, сповнений твоєї величної історії і любові предків. З днем народження, мій любий Київ, плачу» — ділиться артистка.

Катерина Кухар

А от Катерина Кухар назвала улюблені місця столиці, а точніше — з чим в неї асоціюється Київ.

«Київ для мене — це не лише рідні вулиці та спогади. Це Софія Київська — одна з найдавніших святинь часів Київської Русі, яка майже тисячу років стоїть над містом і бачить зміну поколінь. Це Андріївський узвіз та Андріївська церква — місце, де Київ відкривається у всій своїй красі, а історія зустрічається з мистецтвом. Це Старокиївська гора біля Музею історії України — місце, звідки починається історія нашої столиці. І десь між усіма цими сторінками великої історії — моє власне життя. Києве, ти бачиш мене від самого народження. З днем народження, місто мого серця», — зазначила балерина.

Тарас Цимбалюк

Актор народився у Корсуні-Шевченківському, проте в столиці живе вже протягом 19 років. Артист наголошує, що столиця подарувала йому можливості та силу втілити все в реальність. Тож, він неабияк вдячний Києву.

«З Днем Києва! Місто можливостей! Місто сили! Місто, котре стало моїм домом! Вже 19 років я живу тут… Вдячний за кожну мить! За кожне знайомство! За енергію! І, ясна річ, за період, коли я працював футбольним стюартом», — говорить актор.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту «Океан Ельзи» говорить, що Київ має для нього безліч відтінків. Зокрема, це місто сили, надії, пам’яті, суму, сцени та багато чого іншого.

«Немає такого міста, яке б мало для мене стільки відтінків, скільки Київ. Місто — сила, місто — прихисток, місто — сцена… Місто — сум, місто — пам’ять, місто — надія… Все, як у відомій пісні… З Днем народження, Києве мій!» — поділився співак.

Маша Єфросиніна

А от ведуча пригадала свій переїзд до Києва і як вона ледь не опустила руки. Проте Київ все ж прийняв знаменитість і саме тут вона досягнула успіху, створила сім’ю та продовжує жити та творити.

«Рівно тридцять років тому я приїхала сюди зовсім юною дівчиною. І Київ не поспішав мене брати в обійми. Він був великим, чужим, складним. Студенткою я навіть ледь не піддалася відчаю залишити його й повернутися назад до батьків в Крим. Саме Київ бачив мене різною. Самотньою дівчиною, яка не знала, що чекає попереду. Авантюристкою, яка робила свої перші кроки на телебаченні. Дружиною. Мамою. Засновницею Фонду для жінок. Людиною, яка вчилася й вчиться бути сильною тоді, коли сил майже не залишається. Тут народилися моя сім’я, мої найбільші мрії, справи, якими я сьогодні живу. І, мабуть, тому з роками моє відчуття Києва змінилося. Сьогодні я більше не дивлюся на нього очима дівчини, яка приїхала сюди колись із валізою страхів та комплексів. Я дивлюся на нього з вдячністю за те, що саме в цьому місті й тільки в ньому відчуваю життя у всій його повноті! З Днем міста, рідний», — наголошує ведуча.

Юрій Горбунов

Актор привітав Київ з днем народження та процитував рядки з відомої пісні, що столицю просто не можна не любити.

«З Днем народження, найкраще місто на землі! Місто кохання, місто мрій! Місто, де народилися мої діти! Незламний, зелений Київ! Тебе не можна не любити!» — написав шоумен.

Яна Глущенко

А от акторка написала допис-звернення до Києва. Знаменитість наголосила, що зараз непрості часи, проте Київ незламний та тримається. За словами артистки, столицю переповнює дух свободи і це ніщо не зможе зламати.

«Мій рідний, теплий, гостинний. Ти взяв на себе відповідальну місію — бути головним. І хоча твої брати та сестри завжди поруч, особливо в ці непрості часи, саме ти тримаєш серце країни. Тримайся, бо ти сильний. Тримайся, бо ти незламний. Тримайся, бо в тобі живе дух свободи, який неможливо зламати. З днем народження, мій рідний Київ» — звернулась до столиці акторка.

