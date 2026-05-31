Бургеры перед едой нужно переворачивать — в чем причина

Исследователи фастфуда и производители соусов заявили, что большинство людей едят бургеры «неправильно». По их словам, перед тем как откусить бургер, его следует перевернуть вверх дрожью — это поможет избежать «разваливания» блюда и сделает вкус более насыщенным.

О необычном лайфхаке сообщает Daily Mail.

Специалисты объясняют, что верхняя часть булочки обычно толще нижней, поэтому именно она лучше выдерживает вес котлеты, овощей и соусов. Если перевернуть бургер, начинка будет меньше ускользать, а соусы не будут вытекать по бокам.

Американская сеть написала в соцсети, что «верхняя булочка крепче, поэтому бургер стоит есть перевернутым — так меньше шансов, что он распадется».

Менеджер по разработке новых продуктов подтвердил, что в этом способе есть логика.

«Тольшая верхняя часть булочки может лучше удерживать вес котлеты и ингредиентов, фактически создавая своеобразную опору для бургера», — пояснил он.

Как нужно есть бургер

К обсуждению подключилась и компания по производству соусов. Там назвали сразу три преимущества «перевернутого» бургера:

верхняя булочка лучше впитывает соки мяса;

начинка меньше выпадает;

соусы скорее чувствуются по вкусу.

Там также отметили, что при обычном способе поедания соусы часто стекают по краям вместо того, чтобы сразу попадать на вкусовые рецепторы.

Тренд активно распространяется в TikTok. Пользователи публикуют видео, где едят бургеры вверх дном, и утверждают, что так блюдо «лучше держится» и не разваливается в руках.

Впрочем, в соцсетях мнения разделились. Одни пользователи называют этот способ «единственно правильным», другие же признаются, что есть бургер перевернутым «удивительно» и «неестественно».

