- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 2 мин
Бургеры перед едой нужно переворачивать — в чем причина
В соцсетях набирает популярность тренд с «перевернутыми» бургерами. Эксперты назвали три главных преимущества способа.
Исследователи фастфуда и производители соусов заявили, что большинство людей едят бургеры «неправильно». По их словам, перед тем как откусить бургер, его следует перевернуть вверх дрожью — это поможет избежать «разваливания» блюда и сделает вкус более насыщенным.
О необычном лайфхаке сообщает Daily Mail.
Специалисты объясняют, что верхняя часть булочки обычно толще нижней, поэтому именно она лучше выдерживает вес котлеты, овощей и соусов. Если перевернуть бургер, начинка будет меньше ускользать, а соусы не будут вытекать по бокам.
Американская сеть написала в соцсети, что «верхняя булочка крепче, поэтому бургер стоит есть перевернутым — так меньше шансов, что он распадется».
Менеджер по разработке новых продуктов подтвердил, что в этом способе есть логика.
«Тольшая верхняя часть булочки может лучше удерживать вес котлеты и ингредиентов, фактически создавая своеобразную опору для бургера», — пояснил он.
Как нужно есть бургер
К обсуждению подключилась и компания по производству соусов. Там назвали сразу три преимущества «перевернутого» бургера:
верхняя булочка лучше впитывает соки мяса;
начинка меньше выпадает;
соусы скорее чувствуются по вкусу.
Там также отметили, что при обычном способе поедания соусы часто стекают по краям вместо того, чтобы сразу попадать на вкусовые рецепторы.
Тренд активно распространяется в TikTok. Пользователи публикуют видео, где едят бургеры вверх дном, и утверждают, что так блюдо «лучше держится» и не разваливается в руках.
Впрочем, в соцсетях мнения разделились. Одни пользователи называют этот способ «единственно правильным», другие же признаются, что есть бургер перевернутым «удивительно» и «неестественно».