Забудьте про каре, боб та піксі: з’явилася нова стрижка "чашечкою", яка стане хітом літа 2026

Нова стрижка на літо 2026 / © www.freepik.com/free-photo

У світі моди на зачіски постійно з’являються нові тренди, які змінюють уявлення про стиль та індивідуальність. Якщо ще вчора головними фаворитами були каре, боб і піксі, то вже сьогодні стилісти говорять про нову форму — стрижку «чашечкою». Вона поєднує м’якість ліній, легку недбалість і екстраординарний об’єм, створюючи абсолютно новий образ. Розповідаємо, що таке стрижка «чашечкою», кому вона підходить, які її особливості та чому вона може стати головним трендом літа 2026.

Що таке стрижка «чашечкою»

Стрижка «чашечкою» — це коротка або середня зачіска з округлою формою, яка м’яко обрамляє обличчя. Її назва походить від характерного силуету, що нагадує перевернуту чашку: об’єм зверху, плавні лінії з боків і акуратний контур знизу.

Головна ідея — природність і легкість без чітких геометричних ліній.

Особливості стрижки «чашечкою»:

округла форма з м’яким силуетом;

природний об’єм на маківці;

легка текстура волосся;

відсутність різких переходів;

універсальність у стилізації.

Кому підходить стрижка «чашечкою»

Для овального обличчя. Підкреслює природні пропорції та додає легкості. Для круглого обличчя. Завдяки об’єму зверху візуально витягує силует. Для тонкого волосся. Створює ефект густоти та додаткового об’єму. Для активного способу життя. Не потребує складного укладання.

Стрижка додає образу жіночності, легко адаптується під різні типи лиця та не вимагає щоденного укладання. Також додає волоссю неймовірного об’єму та підходить до будь-якого аутфіту — повсякденного, ділового чи вечірнього.

Як укладати стрижку «чашечкою»

Головний принцип укладання зачіски — «недбала елегантність».

Легкий текстурний спрей для об’єму.

Сушіння феном із підняттям біля коренів.

Мінімум стайлінгу для природного ефекту.

За бажанням можна сформувати легкі хвилі.

